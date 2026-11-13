Târgurile de Crăciun din Sibiu și Craiova nu ar trebui privite ca evenimente care concurează pentru aceiași vizitatori, ci ca două destinații care pot contribui împreună la promovarea turismului din România. Este mesajul transmis de Andrei Drăgan, organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu, în cadrul conferinței de presă de vineri, 13 noiembrie, organizată cu ocazia deschiderii celei de-a XIX-a ediții a evenimentului din Piața Mare.

Atât Târgul de Crăciun din Sibiu, cât și cel din Craiova și-au deschis porțile pentru vizitatori vineri, 13 noiembrie. Întrebat despre Târgul de Crăciun din Craiova și despre comparațiile dintre cele două evenimente, Andrei Drăgan a spus că obiectivul organizatorilor de la Sibiu nu este să îi depășească pe ceilalți, ci să își îmbunătățească propria ofertă de la un an la altul.

„Scopul nostru e să ne comparăm și să ne depășim pe noi, în fiecare an. Și cred că orice turist din România, din Craiova sau din Sibiu este fericit că sunt mai multe. Eu sper să fie Târgul de Crăciun de la Craiova la un nivel foarte înalt. Sunt convins că așa va fi. Știu și ce am pregătit noi aici, așa că cine le vizitează pe amândouă are sigur mult mai mult de câștigat față de ce trebuie să aleagă neapărat între”, a declarat organizatorul.

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▶ Vezi pagina acestui video: Organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu, despre competiția cu Craiova: „Scopul nostru e să ne depășim pe noi” — VIDEO

Declarația vine într-o perioadă în care târgurile de Crăciun din marile orașe ale țării atrag tot mai mulți vizitatori și devin importante puncte de atracție turistică în sezonul de iarnă. În viziunea lui Drăgan, diversitatea evenimentelor este un avantaj pentru turiști, care nu trebuie să aleagă neapărat între Sibiu și Craiova, ci le pot include pe amândouă în planurile de călătorie.

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Ce noutăți a pregătit Sibiul în acest an

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Andrei Drăgan a prezentat și schimbările pregătite pentru ediția din acest an a Târgului de Crăciun din Sibiu, care a început vineri, 13 noiembrie, și a ajuns la cea de-a XIX-a ediție.

Evenimentul reunește 120 de expozanți, iar una dintre cele mai vizibile noutăți este mutarea bradului de Crăciun chiar în mijlocul Pieței Mari, sub cupola de lumini. Noua amplasare le permite vizitatorilor să îl admire din toate părțile și să se plimbe în jurul lui.

Organizatorii au refăcut și intrarea dinspre strada Nicolae Bălcescu, folosind lemn vechi, recuperat din localitatea Prejmer, județul Brașov. Poarta este acum mai largă, pentru a reduce aglomerația din zona de acces.

În piață au apărut și noi decoruri pentru fotografii și relaxare, printre care o sanie veche restaurată, un decor inspirat de peisajele de iarnă și un colț rustic amenajat cu bușteni și mobilier din lemn.

Pentru copii, Atelierul lui Moș Crăciun propune în acest an activități de realizare a unor rame decorative prin tehnica mozaicului, folosind bucăți de sticlă șlefuite. La final, cei mici primesc o fotografie cadou și ceva dulce.

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