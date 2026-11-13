Parchetul European (EPPO) face verificări la Ministerul Egalității din Spania și la Curtea de Conturi de la Madrid, într-o anchetă privind o posibilă fraudă cu fonduri europene folosite la cumpărarea brățărilor electronice care îi monitorizează pe agresorii din cazurile de violență de gen. Instituția a anunțat acțiunea joi, 12 noiembrie.

Ancheta a fost deschisă anul trecut de biroul EPPO din Madrid, iar procurorii sunt sprijiniți de Unitatea Centrală Operativă (UCO) a Gărzii Civile, potrivit comunicatului Parchetului European. Dispozitivele sunt folosite pentru a verifica respectarea ordinelor de restricție și a măsurilor dispuse de instanțe.

EPPO nu a comunicat cine este vizat, ce sumă este în discuție și nici ce contract anume verifică. Instituția a precizat că nu dă alte detalii în acest stadiu.

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Ce spun ministerul și Curtea de Conturi

Curtea de Conturi a Spaniei a confirmat că agenți ai UCO s-au aflat în sediul său la cererea Parchetului European, pentru o solicitare de informații, scrie elDiario.es.

Ministra Egalității, Ana Redondo, a promis „colaborare absolută” cu anchetatorii și a susținut că banii au fost cheltuiți corect, potrivit aceleiași publicații. Ea a mai spus că noul contract corectează problemele celui anterior.

Un scandal care durează de peste un an

Brățările sunt gestionate prin sistemul Cometa, aflat în subordinea Ministerului Egalității. Serviciul a fost asigurat ani la rând de Telefónica, iar în octombrie 2023, când ministerul era condus de Irene Montero, contractul a fost atribuit unei asocieri între Vodafone și Securitas. Noul operator a preluat efectiv sistemul în martie 2024.

Scandalul a izbucnit în septembrie 2025, când Parchetul General al Spaniei a scris în raportul său anual că, la schimbarea operatorului, datele despre deplasările agresorilor dinainte de martie 2024 nu au mai putut fi accesate o perioadă. Procurorii au arătat că, fără aceste probe, mai multe dosare de încălcare a ordinelor de restricție s-au încheiat cu clasări și achitări.

Ana Redondo a vorbit atunci despre un „incident tehnic” deja rezolvat. Ulterior, Parchetul General a precizat că problemele au fost punctuale și au ținut de migrarea datelor, nu de funcționarea brățărilor, și că victimele nu au rămas fără protecție. Partidul Popular a cerut demisia ministrei, iar Congresul Deputaților a adoptat, cu voturile PP și Vox, o moțiune de dezaprobare la adresa ei.

Problemele au continuat. În noiembrie 2025, sistemul a fost nefuncțional aproximativ 13 ore, iar ministerul a amendat Vodafone cu 25.285 de euro, notează Xataka. Publicația amintește și de reclamații privind bateria, localizarea imprecisă și dispozitive care transmiteau pe rețele 2G și 3G, deși contractul cerea 4G. Cea mai recentă întrerupere, de câteva ore, a avut loc miercuri, 11 noiembrie, cu o zi înaintea anunțului EPPO. În prezent, aproximativ 4.300 de femei folosesc un astfel de dispozitiv, potrivit elDiario.es.

Curtea de Conturi: „deficiențe grave” la contracte de 102,6 milioane de euro

Partea financiară a intrat în atenția instituțiilor încă din noiembrie 2025, când Comisia Europeană a anunțat că va analiza defecțiunile, pentru că buna funcționare a brățărilor este legată de unul dintre jaloanele planului de redresare al Spaniei, finanțat din bani europeni.

În 22 septembrie 2026, Curtea de Conturi a aprobat un raport despre felul în care ministerul a contractat și a urmărit acest serviciu. Auditorii au găsit „deficiențe grave” la contractele din 2018, 2021 și 2023, care însumează 102,6 milioane de euro. Toate trei au fost atribuite în procedură de urgență, deși data la care expira fiecare contract era cunoscută din ziua semnării, iar niciunul nu a prevăzut de la început un plan de tranziție între furnizori, potrivit relatărilor din The Objective și Xataka.

The Objective scrie că procurorii europeni se uită tocmai la aceste proceduri de urgență. Informația nu este confirmată de EPPO. Contractul din 2023 a fost plătit parțial din fonduri NextGenerationEU, potrivit presei spaniole.

Între timp, guvernul spaniol a scos la licitație un nou contract, cu o valoare estimată la 111,1 milioane de euro, care prevede înlocuirea brățărilor cu dispozitive purtate la gleznă. Contractul a fost atribuit în iulie pentru 55,83 de milioane de euro fără taxe, tot într-o procedură accelerată.

Brățările electronice și anchetele EPPO, și la Sibiu

Monitorizarea electronică a agresorilor se aplică și în România. În județul Sibiu, peste 500 de victime au refuzat ca agresorii să poarte brățară electronică.

Parchetul European are anchete și în România. La Sibiu, procurorii europeni verifică modernizarea Aeroportului Internațional Sibiu, iar la nivel național au deschis o investigație privind achiziția microbuzelor electrice școlare prin PNRR.

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