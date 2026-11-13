Primăria Sibiu a scos din nou la licitație lucrările de amenajare a Parcului Sub Arini. Anunțul a fost publicat vineri, 13 noiembrie, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, are o valoare estimată de 34.202.927,36 lei fără TVA, iar constructorii pot depune oferte până în 21 decembrie, ora 15:00.

Relansarea vine la șapte săptămâni după ce prima procedură a fost anulată și în timp ce pe masa Primăriei se află mai multe cereri de modificare a proiectului: o scrisoare deschisă a unor arhitecți, peisagiști și urbaniști, o petiție semnată de aproape 2.000 de sibieni și solicitări făcute în Consiliul Local. Din anunțul publicat acum nu reiese că vreuna dintre ele ar fi fost preluată: valoarea, durata lucrărilor și criteriile de atribuire sunt aceleași ca în aprilie.

Ce prevede noua licitație pentru Parcul Sub Arini

Potrivit anunțului 790802-2026, trimis spre publicare în 12 noiembrie, contractul „Execuție lucrări pentru proiectul «Amenajare Parc Sub Arini», cod SMIS 354136″ se atribuie prin licitație deschisă, într-un singur lot. Principalele date:

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Valoare estimată: 34.202.927,36 lei fără TVA

34.202.927,36 lei fără TVA Termen de depunere a ofertelor: 21 decembrie 2026, ora 15:00

21 decembrie 2026, ora 15:00 Durata contractului: 17 luni – cel mult o lună până la ordinul de începere, 15 luni de execuție și o lună pentru recepție

17 luni – cel mult o lună până la ordinul de începere, 15 luni de execuție și o lună pentru recepție Garanția lucrărilor: minimum 60 de luni, inclusiv pentru materialul vegetal – arbori, arbuști, plante perene, pajiști și gazon

minimum 60 de luni, inclusiv pentru materialul vegetal – arbori, arbuști, plante perene, pajiști și gazon Criteriul de atribuire: prețul contează 80%, experiența managerului de contract 10%, iar prelungirea garanției până la 84 de luni încă 10%

prețul contează 80%, experiența managerului de contract 10%, iar prelungirea garanției până la 84 de luni încă 10% Cerințe pentru firme: cifră de afaceri medie de cel puțin 30 de milioane de lei în 2023–2025 și lucrări similare de minimum 17 milioane de lei în ultimii cinci ani

Niciunul dintre factorii de evaluare nu punctează componenta peisagistică sau protecția arborilor existenți: în afara prețului, departajarea se face după experiența managerului de contract și după durata garanției.

Ce s-a schimbat față de licitația anulată

Comparat cu anunțul din 16 aprilie, cel nou păstrează aceeași valoare, aceeași durată și aceleași ponderi ale criteriilor. Diferențele sunt de formă și de calificare:

în lista lucrărilor apar, în plus, „lucrări de demolare”;

codul principal al achiziției devine cel de arhitectură peisagistică a spațiilor verzi, în locul celui general de lucrări de construcții;

definiția experienței similare a fost reformulată și include acum și spațiile verzi pentru protecția lacurilor și a cursurilor de apă;

certificările ISO 9001 și ISO 14001, cerute în aprilie, nu mai apar printre criteriile de selecție din anunțul european;

constructorii au la dispoziție aproximativ 38 de zile pentru ofertare, față de circa 47 la prima procedură.

Anunțul nu spune dacă proiectul tehnic sau caietul de sarcini au fost modificate. Documentația noii proceduri urmează să fie disponibilă în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

De ce a picat prima licitație: trei oferte, toate respinse

Prima procedură a fost anulată în 24 septembrie, după aproape patru luni de evaluare. Au fost depuse trei oferte, iar niciuna nu a rămas în cursă. În anunțul de anulare publicat în SEAP în 9 octombrie, motivul este formulat generic: toate ofertele au fost retrase sau considerate inadmisibile, „conform motivelor expuse în raport”. Raportul procedurii nu este public, iar numele firmelor nu apar în anunț.

Întrebată atunci de Ora de Sibiu, Primăria a explicat că toate cele trei oferte au fost declarate neconforme, dar nu a detaliat motivele, pe care le-a numit confidențiale, fiindcă țin de ofertele tehnice.

Ce se construiește în parc, potrivit caietului de sarcini

Caietul de sarcini al procedurii din aprilie (nr. 26996 din 6 aprilie 2026), întocmit de Serviciul Proiecte cu Finanțare din Fonduri Europene al Primăriei, descrie un parc de 207.664 de metri pătrați, delimitat de bulevardul Victoriei, Stadionul Municipal și strada Avrig. Proiectul tehnic, nr. 131/2025, este semnat de FIP Consulting din București și are capitole separate pentru infrastructura pietonală și velo, arhitectură, amenajare peisagistică, instalații electrice, apă-canal, fântâni arteziene, irigații și iaz.

Constructorul va avea de făcut, între altele, decopertări și terasamente, alei pietonale, balustrade la scări și rampe, iluminat, mobilier și dotări, amenajare peisagistică „inclusiv modelare a terenului” și un iaz artificial. Documentația mai cuprinde un grup sanitar, supraveghere video cu fibră optică, un sistem automatizat de irigații și un obiect numit „Student bar”.

Printre elementele descrise în documentația din aprilie se numără amfiteatrul în aer liber, o pergolă cu stâlpi din beton armat și grinzi din lemn, un portal decorativ lângă iaz, două fântâni arteziene noi, locuri de joacă, zonă de picnic, hamace și șezlonguri. Echipa cerută constructorului include manager de contract, șef de șantier și inginer peisagist.

Grădina cu Trandafiri, cu fântâna și pergola din proiect. Pergola din beton armat este unul dintre elementele la care arhitecții cer să se renunțe. Randare: Primăria Sibiu

Zona iazului artificial prevăzut în proiect. Randare: Primăria Sibiu

Un detaliu din documentație: studiul dendrologic atașat, cel care identifică arborii monumentali și intervențiile asupra lor, este cel întocmit în 2021, în faza inițială a proiectului.

Inițiativele care cer modificarea proiectului

Cea mai recentă este scrisoarea deschisă din 28 septembrie, adresată Primăriei de o echipă de arhitecți, peisagiști și urbaniști – Alexandru Găvozdea, Ana Horhat, Diana Culescu, Andreea Răducu-Lefter, Alina Mureșan-Iuga, Cristian Șandru și Ioan Brad – și susținută de grupul civic „Împreună pentru Parcul Sub Arini”. Autorii nu cer oprirea investiției, ci o revizuire punctuală, pornind tocmai de la răgazul creat de anularea licitației. Ei cer:

renunțarea la aleea nouă, paralelă cu pista de biciclete;

regândirea amfiteatrului de pe versant, care ar presupune aproximativ 60 de metri cubi de fundații din beton;

simplificarea Piațetei Mihai Eminescu și mutarea alpinariului din zona bustului;

eliminarea pergolei din beton armat din Grădina cu Trandafiri și a portalului de lângă iaz;

o plantare mai potrivită unui parc umbrit – potrivit analizei lor, 65% dintre exemplarele propuse sunt specii iubitoare de soare;

mobilier simplu și renunțarea la cele 23 de unități WiFi și de încărcare a telefoanelor.

Una dintre piațetele din proiect, cu pista de biciclete în prim-plan. Randare: Primăria Sibiu

„Dacă îl putem face mai bun acum, de ce n-am face-o?” Scrisoarea deschisă a arhitecților și peisagiștilor

Semnatarii spuneau în septembrie că au discutat deja cu Primăria, dar că observațiile lor nu s-au regăsit în modificări ale proiectului.

A doua inițiativă merge mai departe. Grupul „Prietenii Parcului” a lansat în mai o petiție împotriva proiectului, în care cere „Alternativa Zero”, adică doar întreținerea parcului, fără intervenții invazive. Au urmat un protest în parc, la care au participat aproximativ 60 de oameni, și o dezbatere în Consiliul Local, în iunie, când petiția strânsese aproape 2.000 de semnături. La aceeași ședință, arhitectul Gabriel Roșca, fost președinte al Ordinului Arhitecților Sibiu-Vâlcea, a propus păstrarea măsurilor ecologice finanțate din fonduri europene și renunțarea la restul intervențiilor.

Opoziția față de proiect s-a coagulat, așadar, în jurul a două platforme distincte, cu cereri diferite. „Împreună pentru Parcul Sub Arini”, comunitatea din jurul arhitecților și peisagiștilor, vrea ca investiția să meargă înainte, dar cu un proiect corectat. „Prietenii Parcului”, care a strâns semnăturile și a deschis și o platformă online unde sibienii își pot lăsa opiniile, respinge intervențiile cu totul și cere doar întreținerea parcului.

Protestul din 23 mai, de la Cupola din Parcul Sub Arini, la care au participat aproximativ 60 de sibieni. Foto: Ora de Sibiu

În Consiliul Local, tema fusese ridicată încă din ianuarie, când consilierii USR au cerut amânarea votului cu o lună și o prezentare publică a proiectului. Primarul Astrid Fodor a refuzat, invocând termenul de semnare a contractului de finanțare.

Ce a răspuns Primăria până acum

Poziția municipalității a rămas aceeași pe parcursul anului. În ianuarie, Primăria a transmis că proiectul nu presupune betonarea parcului și a anunțat înființarea unei comisii mixte, cu specialiști proprii și din societatea civilă. În iunie, Astrid Fodor a spus în plenul Consiliului Local că, în afara celor 25 de arbori uscați, nu se taie nimic și că se plantează 350 de arbori, iar singura construcție nouă este un amfiteatru de 38 de metri pătrați.

Un răspuns public la scrisoarea arhitecților și peisagiștilor nu a fost comunicat. Nici relansarea licitației nu a fost anunțată: până vineri dimineață, pe site-ul Primăriei nu apărea niciun comunicat pe această temă, ultimul dedicat Parcului Sub Arini fiind cel din 26 ianuarie. Prin comparație, reluarea procedurii pentru coridoarele verzi din cartierele Tineretului și Vasile Aaron a fost anunțată de municipalitate printr-un comunicat, în 9 noiembrie.

Banii europeni și calendarul strâns

Contractul de execuție este doar o parte din investiție. Valoarea totală a proiectului este de 52.039.439,23 lei, din care 19.615.053,11 lei reprezintă finanțare nerambursabilă prin Programul Regiunea Centru 2021–2027, restul fiind suportat din bugetul local. Termenul de finalizare asumat este august 2028.

Calendarul lasă puțin loc pentru întârzieri. Ofertele se deschid în 21 decembrie, iar contractul are 17 luni. La prima procedură, evaluarea a durat din iunie până la sfârșitul lui septembrie. Dacă și de această dată analiza ofertelor ține aproape patru luni, contractul s-ar semna în primăvara lui 2027, iar cele 17 luni ar duce finalul lucrărilor foarte aproape de termenul din contractul de finanțare sau chiar dincolo de el – fără a pune la socoteală eventualele contestații.

Sub Arini nu este singurul parc aflat în această situație: în aceeași săptămână, Primăria a relansat și licitația pentru parcurile din Vasile Aaron și Tineretului, anulată tot din cauza ofertelor neconforme și cu același termen de depunere, 21 decembrie.

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