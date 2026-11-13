Pe scurt: Un pacient poate cere explicații suplimentare și poate refuza o intervenție în condițiile legii. Comunicarea alergiilor, anunțarea reacțiilor adverse și respectarea măsurilor de izolare fac parte, la rândul lor, din regulile prezentate de spital.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a publicat o informare despre drepturile și obligațiile pacientului, de la accesul la explicații privind diagnosticul și tratamentul până la regulile care trebuie respectate în salon. Instituția îi încurajează pe pacienți și aparținători să comunice deschis cu personalul medical și să participe, atât cât este posibil, la îngrijire și recuperare, potrivit informării publicate de spital.

Relația dintre pacient și personalul medical se bazează pe încredere, comunicare, respect reciproc și responsabilitate, precizează unitatea sanitară. Drepturile protejează demnitatea, siguranța și accesul la servicii medicale, iar responsabilitățile contribuie la desfășurarea îngrijirilor.

Pacienții au dreptul la explicații clare și pot solicita o a doua opinie medicală

Drepturile pacientului sunt reglementate în România prin Legea nr. 46/2003 și prin normele de aplicare ale acesteia. Orice pacient are dreptul la îngrijiri medicale de calitate, în conformitate cu resursele disponibile și cu standardele profesionale, fără discriminare. Accesul la servicii trebuie să respecte demnitatea umană și principiile de echitate.

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Pacientul trebuie să primească informații clare și accesibile despre starea sa de sănătate, diagnosticul stabilit, investigațiile recomandate și tratamentul propus. Are dreptul să cunoască beneficiile, riscurile și alternativele procedurilor medicale și să solicite explicații suplimentare ori de câte ori informațiile primite nu sunt suficient de clare.

Intervențiile medicale se realizează, ca regulă, cu acordul pacientului, după informarea corespunzătoare. Dreptul la consimțământ informat include posibilitatea de a accepta sau de a refuza o intervenție medicală, în condițiile prevăzute de lege.

Informațiile medicale pot fi comunicate altor persoane numai în condițiile prevăzute de lege sau cu acordul pacientului. Totodată, intimitatea trebuie respectată pe parcursul consultațiilor, investigațiilor și procedurilor medicale.

Pacientul are dreptul să fie tratat cu respect, fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, etnie, religie, statut social sau alte criterii. Demnitatea și respectul trebuie protejate în toate etapele acordării îngrijirilor.

De asemenea, pacientul poate solicita o a doua opinie medicală, în condițiile legii, și are dreptul să primească informații despre serviciile medicale disponibile și despre continuitatea îngrijirilor.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre drepturile pacienților internați la Spitalul Județean Sibiu, prezentând explicațiile medicului Ovidiu Petrașcu privind importanța cunoașterii acestora, a respectului și a comunicării.

Pacienții trebuie să respecte tratamentul, igiena și programul secției

Spitalul precizează că respectarea regulilor contribuie la siguranța pacienților, la prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale și la desfășurarea corespunzătoare a activității personalului medical.

Pacienții trebuie să urmeze indicațiile medicului și ale personalului medical și să respecte programul administrării tratamentului, al investigațiilor și al procedurilor. Tratamentul nu trebuie întrerupt sau modificat din proprie inițiativă.

O altă responsabilitate este furnizarea unor informații corecte și complete despre istoricul medical. Medicul trebuie informat despre alergii, tratamente administrate anterior, boli cunoscute și orice modificare a stării de sănătate. Apariția unor simptome noi, a reacțiilor adverse sau a schimbărilor stării generale trebuie anunțată personalului medical. Atunci când o recomandare sau o procedură nu este înțeleasă, pacientul trebuie să solicite lămuriri.

În privința igienei, pacienții trebuie să respecte regulile de igienă personală și recomandările privind igiena mâinilor, să păstreze curățenia în salon și în spațiile comune și să respecte măsurile de izolare atunci când acestea sunt indicate.

Regulile includ și respectarea programului secției, cu orele de masă, vizită și odihnă, precum și a indicațiilor privind deplasarea în interiorul spitalului. Înainte de a părăsi salonul sau secția, pacienții trebuie să solicite acordul personalului medical, conform regulilor aplicabile. Trebuie respectate și regulile privind accesul aparținătorilor și vizitatorilor.

Pacienților li se cere un comportament civilizat față de medici, asistenți medicali, infirmieri și întregul personal al spitalului, precum și respectarea liniștii și a dreptului la odihnă al celorlalți pacienți.

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