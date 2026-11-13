Pe scurt: Prima etapă a comasărilor voluntare este prevăzută pentru decembrie 2026. Comunele cu mai puțin de 1.500 de locuitori ar urma să primească bonificații dacă se unesc cu o unitate administrativ-teritorială vecină.

Dominic Fritz, președintele USR, susține direcția PSD privind comasarea comunelor și județelor, dar rămâne sceptic față de reforma propusă de social-democrații din executivul lui Luca Niculescu, potrivit Mediafax. Este prima declarație de acord cu această reformă făcută de liderul USR după demiterea Guvernului Bolojan.

Într-o intervenție la Digi24, Fritz a apreciat drept „corectă” direcția reducerii numărului de județe, cu scopul îmbunătățirii serviciilor pentru populație.

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Președintele USR a criticat în repetate rânduri inițiative ale social-democraților după demiterea Guvernului Bolojan. Mandatul său de primar al Timișoarei a fost vizat de modificările aduse de PSD Legii Integrității, după ce liderul a fost condamnat definitiv pentru conflict de interese. Fritz și-a pierdut mandatul de la Primăria Timișoarei la finalul lunii septembrie 2026.

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Fritz spune că unele județe nu se pot susține financiar

Liderul USR susține că România are prea multe județe și că o parte dintre acestea nu se pot susține din punct de vedere administrativ, managerial și financiar.

„Evident că avem prea multe județe. Și avem județe care, din punctul de vedere administrativ, manegerial, financiar, nu se pot susține. Asta e evident”, a declarat Dominic Fritz.

Totuși, președintele USR și-a exprimat rezervele față de reforma propusă de PSD, invocând opoziția apărută chiar în rândul social-democraților.

„Am văzut deja primul PSDist care a zis că nu e bine. Și tocmai de aceea, permiteți-mi să fiu sceptic când PSD face astfel de propuneri”, a spus Fritz.

Comasările voluntare sunt prevăzute pentru decembrie 2026

Guvernul Bolojan a încercat să contureze un proiect al aceleiași reforme administrative, însă nu a obținut consensul politic al membrilor fostei coaliții pentru a-l duce până la capăt. Mai mulți lideri UDMR se opun reformei propuse de Guvernul Niculescu.

Ministrul Dezvoltării a anunțat că își propune ca prima etapă a comasărilor, cea voluntară, să aibă loc în decembrie 2026. Primarii comunelor cu mai puțin de 1.500 de locuitori vor avea atunci posibilitatea să primească bonificații dacă decid unirea administrativă cu o unitate administrativ-teritorială învecinată.

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