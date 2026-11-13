Târgul de Crăciun din Sibiu poate fi urmărit în direct, de oriunde, prin intermediul unei camere video instalate special pentru eveniment. Primăria Sibiu a pus în funcțiune vineri, 13 noiembrie, în jurul orei 11:00, o transmisie live din Piața Mare și a creat o secțiune dedicată pe prima pagină a site-ului instituției. Sibienii și turiștii pot urmări în timp real imaginile din centrul orașului, unde se desfășoară cea de-a XIX-a ediție a târgului.

Primăria Municipiului Sibiu a instalat o cameră video dedicată Târgului de Crăciun, care transmite în direct imagini din Piața Mare. Transmisia a devenit funcțională vineri, 13 noiembrie, în jurul orei 11:00, chiar în ziua deschiderii evenimentului.

Municipalitatea a creat și o secțiune specială pe pagina principală a site-ului sibiu.ro, pentru ca imaginile să poată fi accesate mai ușor. În partea dreaptă a paginii a fost amplasat un banner verde, inscripționat „Târgul de Crăciun Sibiu LIVE”, care îi direcționează pe utilizatori către transmisia video.

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Camera oferă imagini în timp real din Piața Mare, unde sunt amenajate căsuțele comercianților, bradul de Crăciun și celelalte atracții pregătite pentru vizitatori.

Unde poate fi urmărit Târgul de Crăciun din Sibiu, în direct

Transmisia poate fi accesată atât de pe site-ul Primăriei Sibiu, cât și de pe YouTube.

Noua facilitate le permite sibienilor, turiștilor și celor plecați în străinătate să urmărească atmosfera din Piața Mare pe durata evenimentului. Totodată, cei care intenționează să viziteze târgul pot vedea cum arată zona înainte de a ajunge în centrul orașului.

Târgul de Crăciun din Sibiu, deschis cu numeroase noutăți

Camera video a fost pusă în funcțiune în ziua în care Târgul de Crăciun din Sibiu își deschide porțile pentru cea de-a XIX-a ediție.

Evenimentul reunește 120 de expozanți, iar organizatorii au pregătit mai multe schimbări în amenajarea Pieței Mari. Printre acestea se numără amplasarea bradului în centrul pieței, o scenă mai mare pentru spectacole, Aleea Poveștilor și noi zone pentru fotografii și relaxare.

În cadrul unei conferințe de presă, organizatorul Andrei Drăgan a prezentat principalele noutăți ale ediției și modificările aduse spațiului în care se desfășoară târgul.

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În Piața Mare, comercianții au pregătit produse artizanale, decorațiuni de Crăciun, cadouri și numeroase preparate culinare. Reporterii Ora de Sibiu au mers printre căsuțe și au discutat cu expozanții despre produsele oferite și prețurile practicate la ediția din acest an.

De la vin fiert și preparate tradiționale până la obiecte realizate manual, oferta târgului poate fi descoperită într-un reportaj realizat chiar în ziua deschiderii.

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Târgul de Crăciun din Sibiu va rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027. Accesul în Piața Mare este gratuit, iar programul obișnuit este de luni până vineri, între orele 11:00 și 22:00, și în weekend, între 10:00 și 22:00.

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