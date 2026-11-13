Pe scurt: Prosumatorii vor fi plătiți lunar pentru energia livrată în rețea, nu după 24 de luni. Banii restanți pentru energia livrată până la 25 iulie 2026 trebuie achitați în cel mult 40 de zile lucrătoare. Furnizorii au termen până la 31 decembrie 2026 să-și adapteze sistemele.

Ordinul ANRE care stabilește cum se aplică noua lege a prosumatorilor a fost publicat vineri, 13 noiembrie, în Monitorul Oficial. De acum, cei care au panouri fotovoltaice își primesc lunar banii pentru energia livrată în rețea, iar sumele restante le vor fi plătite în cel mult 40 de zile lucrătoare, potrivit HotNews.ro.

Ordinul cuprinde normele de aplicare a Legii nr. 160/2026, care modifică Legea energiei electrice și a gazelor naturale. Legea a intrat în vigoare pe 26 iulie 2026, însă o parte din prevederi nu puteau fi aplicate până când Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nu își actualiza metodologia.

Ce se schimbă pentru prosumatori

Principalele schimbări aduse de lege și puse acum în practică prin ordinul ANRE sunt:

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furnizorii plătesc lunar diferența dintre energia livrată în rețea și cea consumată, nu după 24 de luni, cum se întâmpla până acum;

surplusul de încasat din energia injectată în rețea poate fi folosit și pentru plata facturilor la gaze;

energia produsă de panouri poate compensa facturile de la mai multe locuri de consum ale aceluiași prosumator.

Noile reguli se aplică pentru energia livrată în rețea începând cu 26 iulie 2026, data de la care se aplică legea.

Ce se întâmplă cu banii rămași în urmă

Pentru energia livrată până la 25 iulie 2026 inclusiv și rămasă în report, metodologia stabilește un mecanism separat. Până acum, furnizorii aveau la dispoziție doi ani pentru plata acestor sume către prosumatori.

Cantitățile și valorile vor fi evidențiate distinct, cu documentul de origine, cantitatea, prețul istoric și scadența. Prosumatorii vor primi o situație detaliată din care pot urmări soldul inițial, sumele folosite și cele rămase. Plata acestor sume trebuie făcută în cel mult 40 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului.

Pentru perioada dintre 26 iulie 2026 și ziua dinaintea publicării ordinului, furnizorii au obligația să facă regularizarea tot în 40 de zile lucrătoare de la publicare.

Furnizorii au termen până la 31 decembrie

Furnizorii trebuie să își adapteze sistemele informatice și operaționale până la 31 decembrie 2026. Președintele ANRE, George Niculescu, le-a transmis cu două zile înainte de publicarea ordinului că termenul nu poate fi folosit pentru amânarea drepturilor prosumatorilor.

„Adaptarea sistemelor informatice este responsabilitatea lor, nu o problemă care trebuie transferată prosumatorilor. Termenul de 31 decembrie este stabilit pentru finalizarea acestor adaptări, nu pentru amânarea drepturilor prosumatorilor. ANRE va urmări modul în care noile reguli sunt aplicate", a declarat Niculescu, citat de HotNews.ro.

Nu există deocamdată o cifră oficială a sumelor pe care furnizorii le datorează prosumatorilor. HotNews.ro scrie, din informațiile sale, că este vorba de zeci de milioane de lei.

În România sunt peste 385.000 de prosumatori, dintre care aproximativ 350.000 sunt persoane fizice, potrivit aceleiași surse.

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