Pe scurt: Drumul de acces, școala copiilor și costul serviciilor publice sunt criteriile pe care Valentin Ivan le cere în analiza reorganizării. Elevii de gimnaziu din Râu Sadului învață la Sadu.

Primarul comunei Sadu, Valentin Ivan, susține că decizia unei reuniri administrative Rășinari–Râu Sadului aparține exclusiv locuitorilor din Râu Sadului, prin referendum.

Într-un comunicat transmis vineri, 13 noiembrie 2026, de Primăria Comunei Sadu, acesta salută deschiderea dialogului despre viitorul administrativ al comunităților din Mărginimea Sibiului, dar precizează că Sadu nu intră într-o competiție pentru comuna vecină.

Poziția sa vine după inițiativa primarului comunei Rășinari, Bogdan Bucur, de a propune comunei Râu Sadului o reunire administrativă pe bază voluntară.

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Ora de Sibiu a scris joi, 12 noiembrie 2026, despre propunerea reunirii celor două comune, la un secol de la despărțirea lor administrativă.

„Respect istoria comună a Rășinariului și a Râului Sadului, iar centenarul de luna trecută a arătat cât de puternice sunt aceste legături. Sunt convins că orice discuție despre viitor trebuie purtată cu respect față de această istorie. Trebuie însă purtată mai ales cu respect față de voința locuitorilor din Râu Sadului. Nicio comunitate nu este «de preluat». Dacă se va ajunge la o asemenea decizie, ea le aparține exclusiv cetățenilor, prin referendum”, a declarat Valentin Ivan. Centenarul invocat de primar a fost marcat în octombrie 2026.

Accesul rutier și școala leagă Râu Sadului de Sadu

Primarul amintește că cele două comunități sunt legate în viața de zi cu zi, dincolo de limitele administrative. Ambele se află pe Valea Sadului, iar accesul rutier spre Râu Sadului se face pe DJ 105G, prin Sadu. Elevii de gimnaziu din Râu Sadului învață la Școala Gimnazială „Samuil Micu” din Sadu.

„Comuna Sadu nu face contraoferte și nu intră într-o competiție pentru o comunitate vecină. Voi spune însă un lucru simplu: o reorganizare administrativă trebuie judecată după criterii concrete. Contează cât de repede ajunge o ambulanță sau un utilaj de deszăpezire, unde merg copiii la școală, pe unde trec rețelele de apă, canalizare și gaze și cât costă serviciile pentru fiecare locuitor. Recomand ca aceste criterii să stea la baza oricărei analize, oricare ar fi varianta discutată”, a precizat primarul.

Sadu rămâne deschisă colaborării și discutării altor variante

Primăria Sadu își anunță disponibilitatea de a continua și de a extinde colaborarea cu Râu Sadului în educație, infrastructură și servicii publice, indiferent de opțiunea administrativă a locuitorilor. Instituția este deschisă dialogului și dacă cetățenii și autoritățile din Râu Sadului vor dori să analizeze alte variante.

„Le transmit locuitorilor din Râu Sadului că, orice vor hotărî, vor avea în Sadu același vecin: o comunitate care îi tratează ca pe ai ei”, a transmis Valentin Ivan.

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