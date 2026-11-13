Pe scurt: Vânzările de energie electrică au crescut cu 35%, dar nu au compensat integral scăderea afacerilor cu gaze. Romgaz pregătește și începerea producției de fertilizanți la activitatea preluată de la Azomureș.

Producătorul național de gaze Romgaz a raportat un profit net consolidat de 2,21 miliarde de lei pentru primele nouă luni din 2026, în scădere cu 8,9% față de aceeași perioadă din 2025.

Veniturile grupului au ajuns la 6,3 miliarde de lei, cu 2,2% mai mici, potrivit raportului financiar publicat vineri, 13 noiembrie 2026, la Bursa de Valori București, citat de Ziarul Financiar.

Reducerea veniturilor a fost determinată de scăderea cu 8,9% a cifrei de afaceri din vânzarea de gaze. Aceasta a fost compensată doar parțial de creșterea cu 35% a vânzărilor de energie electrică.

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Romgaz a acoperit 51% din consumul național estimat de gaze

Consumul de gaze naturale estimat la nivel național pentru primele nouă luni din 2026 a fost de 73,72 TWh, cu aproximativ 2,15% peste cel înregistrat în perioada similară din 2025. Din acest total, circa 19,59 TWh au fost acoperiți cu gaze din import.

Livrările totale ale Romgaz pe piața internă au reprezentat 51% din consumul național estimat. Ponderea a fost cu 3,13 puncte procentuale mai mică decât în primele nouă luni din 2025.

Producția de gaze naturale a companiei a scăzut cu 2% față de perioada similară din 2025. În schimb, cantitatea de energie electrică produsă a ajuns la 484,1 GWh, în creștere cu 0,84%, echivalentul a 4,03 GWh.

Romgaz pregătește producția de fertilizanți după preluarea activității Azomureș

La 1 septembrie 2026, Romgaz a finalizat preluarea activității derulate anterior de combinatul Azomureș SA. Prețul de achiziție a fost de 348,25 milioane de lei.

Ora de Sibiu a scris, în iulie 2026, despre analiza Consiliului Concurenței privind preluarea activelor de producție ale Azomureș de către Romgaz. Evaluarea urmărea dacă tranzacția respectă regulile concurenței.

În cadrul sucursalei nou-înființate se desfășoară lucrări de pregătire pentru începerea producției de fertilizanți în prima jumătate a anului 2027.

Romgaz, tranzacționată la bursă sub simbolul SNG și controlată de stat prin Ministerul Energiei, are o capitalizare de 68 de miliarde de lei. Acțiunile companiei s-au apreciat cu 77% în 2026.

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