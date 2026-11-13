Pe scurt: O dispută despre meniurile elevilor a ajuns la ideea unei pizza oferite lui Vladimir Putin. Specialiștii italieni explică în ce condiții preparatul poate face parte din alimentația copiilor.

Propunerea de interzicere a pizzei în cantinele școlare din Rusia a stârnit indignare în Italia, dar și inițiative prin care bucătarii vor să răspundă cu un gest de apropiere.

Gino Sorbillo, unul dintre cei mai cunoscuți pizzaioli din Napoli, a calificat ideea drept „o nebunie” și a anunțat că intenționează să creeze „Pizza pentru Rusia”, potrivit Libertatea, care citează agenția italiană ANSA.

Reacțiile au apărut după ce o consilieră a președintelui rus a susținut eliminarea preparatului din meniurile școlare. Argumentele invocate au fost că pizza, considerată un produs occidental, nu ar fi sănătoasă pentru copii și ar îndepărta noile generații de tradițiile culinare rusești.

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Propunerea a fost contestată atât de reprezentanți ai gastronomiei italiene, cât și de ministrul agriculturii și de specialiști în sănătate.

Gino Sorbillo vrea să creeze o pizza dedicată Rusiei, ca simbol al păcii

„Este o nebunie!”, a declarat Gino Sorbillo despre inițiativă. Bucătarul napolitan a explicat că pizza este apreciată de copii și adulți, indiferent de naționalitate sau de convingerile politice, și că un preparat cunoscut în întreaga lume nu ar trebui transformat într-un motiv de dispută între țări.

În acest context, Sorbillo intenționează să creeze un sortiment numit „Pizza pentru Rusia”. Preparatul ar urma să fie dedicat țării ca simbol al păcii și fraternității, bucătarul considerând că pizza poate fi un gest de apropiere între oameni.

Un alt reprezentant al gastronomiei italiene, Pace, ar vrea să îi ofere personal o pizza lui Vladimir Putin. Acesta consideră absurdă amestecarea gastronomiei cu politica internațională și susține că o eventuală interdicție i-ar afecta în primul rând pe consumatorii ruși.

Asociația condusă de Pace are cinci pizzerii membre în Rusia: trei în Sankt Petersburg, una la Moscova și una la Omsk, în Siberia. Organizația numără peste 2.000 de membri în 63 de țări și avea planuri de extindere în Rusia, însă acestea au fost afectate de pandemie și de război.

Disputa a provocat și reacția ministrului italian al agriculturii, Francesco Lollobrigida, care a respins argumentul că pizza ar reprezenta un pericol pentru sănătatea copiilor. El a atras atenția că majoritatea pizzelor vândute în Rusia sunt, cel mai probabil, preparate de companii și restaurante rusești.

„Rușii fac multe lucruri greșite în acest moment”, a declarat Lollobrigida. Ministrul a estimat că aproximativ 99% dintre pizzele produse și distribuite în Rusia sunt fabricate local, astfel că o eventuală interdicție ar afecta și afacerile din această țară. Procentul este o estimare a ministrului, nu o statistică oficială prezentată de acesta.

Specialiștii italieni spun că pizza poate fi inclusă într-un meniu școlar echilibrat

În apărarea preparatului au intervenit și specialiștii Societății Italiene pentru Medicina Mediului (SIMA). Președintele organizației, Alessandro Miani, a explicat că pizza poate face parte dintr-un meniu școlar echilibrat dacă este pregătită cu ingrediente de calitate, are puțină sare și este servită în porții potrivite vârstei copiilor.

O pizza Margherita, preparată cu roșii, mozzarella și ulei de măsline extravirgin, poate fi inclusă ocazional în alimentația copiilor, alături de legume, fructe și apă. SIMA a invocat și recomandările Consiliului italian pentru Cercetare și Economie Agricolă (CREA), care include pizza printre opțiunile alimentare pentru copii și adolescenți, ca alternativă la paste, orez, pâine sau cartofi.

Controversa a pornit de la declarațiile lui Vitali Borodin, reprezentant al unui proiect federal rus pentru securitate și combaterea corupției. Acesta a criticat popularitatea pizzei în rândul copiilor, considerând-o o formă de influență culturală occidentală. În opinia sa, tinerii ruși ajung să cunoască mai bine produsele fast-food decât mâncărurile tradiționale.

Propunerea lui Borodin a fost susținută de Elena Iampolskaia, consilieră prezidențială. Ea a afirmat că pizza nu este potrivită pentru instituțiile de învățământ și că școlile trebuie să promoveze tradițiile gastronomice naționale.

Rusia nu a adoptat o interdicție privind pizza în cantinele școlare; eliminarea preparatului din meniuri rămâne la stadiul de propunere.

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