Piața Mare din Sibiu a început să îmbrace haine de sărbătoare. Căsuțele din lemn, decorațiunile, produsele realizate manual și mirosul bunătăților pregătite de comercianți au adus din nou atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă în centrul orașului. Târgul de Crăciun din Sibiu și-a deschis porțile vineri, 13 noiembrie, la cea de-a XIX-a ediție, iar primii vizitatori au început deja să descopere oferta comercianților. Anul acesta, 120 de expozanți îi așteaptă pe sibieni și turiști, cu produse artizanale, decorațiuni, preparate tradiționale și numeroase atracții.

Deși temperaturile sunt încă destul de ridicate pentru această perioadă, atmosfera de sărbătoare este deja prezentă în Piața Mare. Vizitatorii se opresc la căsuțe, admiră obiectele lucrate manual, caută cadouri și se interesează de prețuri. Unii comercianți sunt deja obișnuiți cu evenimentul și revin an de an, în timp ce alții participă pentru prima dată și speră să își facă produsele cunoscute în rândul publicului.

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▶ Vezi pagina acestui video: S-a deschis Târgul de Crăciun din Sibiu. L-am luat la pas și am aflat cât costă vinul fiert, mâncarea și cadourile de la căsuțe — VIDEO

De la produse din rășină și păpuși din macrame până la haine din blană naturală

O parte importantă a târgului este reprezentată de comercianții care aduc produse realizate manual sau obiecte pe care vizitatorii nu le găsesc în mod obișnuit în magazine.

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David Ioan, venit din Târgu Neamț, participă cu produse din piele și blană naturală. La căsuța sa, vizitatorii pot găsi căciuli, papuci de casă și haine din blană, iar prețurile diferă în funcție de material și model.

„Toate produsele sunt din piele și blană naturală: căciuli, papuci din blană naturală de casă, haine, deci tot ce înseamnă blană și piele naturală. Îi așteptăm cu mare drag într-un număr cât mai mare”, spune comerciantul.

O pereche de papuci costă între 50 și 60 de lei, în timp ce o haină de blană poate ajunge la 6.000 de lei. Căciulile au prețuri cuprinse între 70 și 1.000 de lei, în funcție de tipul de blană și de model.

Pentru Mihaela, venită din Cluj-Napoca, aceasta este prima participare la Târgul de Crăciun din Sibiu. Ea a pregătit obiecte decorative realizate manual din rășină, inspirate de produse de patiserie reale. Printre acestea se numără borcane decorate, ornamente pentru brad și alte mici obiecte decorative.

Borcanele costă între 45 și 140 de lei, în funcție de dimensiune, iar ornamentele au prețuri cuprinse între 35 și 60 de lei. Comerciantei îi așteaptă pe vizitatori cu produse lucrate manual, fiecare realizat cu atenție la detalii.

La o altă căsuță, Loredana Gavriliu a revenit pentru a treia oară cu păpușile sale din macrame. Anul acesta a pregătit mai multe modele tradiționale, despre care spune că au un farmec aparte și atrag atenția vizitatorilor.

Prețurile au rămas neschimbate față de edițiile precedente. Păpușile costă între 200 și 330 de lei, cel mai scump model fiind unul tradițional.

Nici obiectele decorative nu lipsesc. Vizitatorii pot găsi globulețe pictate manual, vase din ceramică, lumânări în cutii metalice, lumânări sculptate și odorizante pentru dulap. Unii dintre comercianți participă de mulți ani la eveniment și spun că au păstrat prețurile de anul trecut, în ciuda scumpirilor.

Alune, migdale, praline și batonul copilăriei

La capitolul bunătăți, una dintre opririle pe care le pot face vizitatorii este la „Căsuța cu migdale”, unde Gabriel Ungurean a pregătit o gamă variată de produse.

„Și anul acesta, ca de obicei, îi așteptăm pe turiști și pe sibieni cu diverse tipuri de alune, praline, mai exact alune de pădure, migdale, arahide, nuci, caju, fistic și renumitul baton al copilăriei”, spune Gabriel.

Comerciantul participă cu speranțe mari și în acest an, după ce a observat că vânzările au crescut de la o ediție la alta. Un lucru pe care ține să îl sublinieze este faptul că a păstrat prețurile la același nivel ca în anii precedenți, chiar dacă multe dintre produsele și cheltuielile necesare activității comerciale s-au scumpit.

„Vânzările au crescut de la an la an și și anul acesta ne așteptăm să fie bine, să fim mulțumiți. Prețurile au rămas exact la fel ca anul trecut și chiar ca acum doi ani, deși toate s-au scumpit. Noi am rămas cu aceleași prețuri”, a declarat acesta.

Cât costă mâncarea și băuturile la Târgul de Crăciun din Sibiu

Pe lângă obiectele decorative și cadourile lucrate manual, zona gastronomică rămâne unul dintre punctele de atracție ale evenimentului. Sunt pregătite preparate tradiționale, dulciuri, gustări și băuturi calde, iar comercianții îi așteaptă pe vizitatori cu produse specifice sezonului.

Cei care vor să se încălzească pot cumpăra un pahar de vin fiert de 200 ml cu 18 lei, în timp ce un ceai de iarnă costă 15 lei.

Plăcintele pe lespede, pregătite după rețete tradiționale, sunt și în acest an printre produsele promovate de comercianți. Sandra îi așteaptă pe vizitatori la căsuța cu numărul 105, unde plăcintele sunt vândute cu 20 de lei, indiferent de umplutură.

„Vă așteptăm cu plăcinte calde pe lespede, făcute ca bunica atunci, demult, când erați voi copii”, spune aceasta.

La celelalte căsuțe, vizitatorii pot găsi cozonac simplu la 25 de lei și cozonac cu nucă la 35 de lei. Porumbul fiert sau copt costă 15 lei, iar pentru cei care preferă preparatele consistente există ceafă la grătar și cârnați prăjiți, ambele la 17 lei pentru 100 de grame. O porție de fasole costă 20 de lei, la fel și 200 de grame de varză roșie călită.

Sunt disponibile și gustări dulci, precum salamul de biscuiți, la 10 lei pentru 50 de grame, sau batoanele cu lapte, care costă 5 lei pentru 50 de grame și 15 lei pentru 150 de grame.

Turiști veniți din alte orașe, încântați de Sibiu

Târgul atrage încă din primele ore și vizitatori veniți din alte zone ale țării. Printre aceștia se află și turiști din Bârlad, care au ajuns la Sibiu cu o zi înainte de deschiderea oficială și au profitat de ocazie pentru a descoperi orașul și primele căsuțe ale târgului.

Aceștia spun că au aflat de deschidere din știri și că sunt încântați de organizare, de aspectul orașului și de atmosfera din centrul istoric.

„Noi am venit de ieri din Bârlad și am văzut pe la știri că se deschide Târgul de Crăciun. Mi se pare foarte interesant și bine organizat. Oamenii sunt plăcuți, orașul este frumos și curat. Acum vom vedea programul de diseară”, a povestit unul dintre vizitatori.

Aprinderea luminilor și concerte în Piața Mare

Momentul festiv al deschiderii are loc vineri seara, de la ora 19:00, când va fi aprins iluminatul de sărbătoare. Organizatorii au pregătit un moment simbolic, cu un buton amplasat pe scenă, prin care va fi pornit iluminatul festiv din centrul orașului.

După aprinderea luminilor, pe scenă va urca Mircea Rusu Band, iar în perioada următoare vor avea loc concerte în fiecare weekend, dar și în anumite zile din timpul săptămânii.

Târgul de Crăciun din Sibiu a primit anul acesta și o nominalizare la categoria „Excellent European Christmas Market”, o recunoaștere pe care organizatorii o leagă de felul în care evenimentul se integrează în arhitectura istorică a orașului și completează atmosfera Pieței Mari.

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