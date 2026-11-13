Pe scurt: Nvidia refuză să comenteze noua presupusă relație, în timp ce ancheta privind posibile implicații de securitate continuă. Compania are un CEO interimar, iar acțiunile sale au scăzut cu 5,5% joi.

Jensen Huang, fostul director executiv al Nvidia, ar fi avut o relație intimă cu o a treia femeie, angajată a companiei, potrivit unei investigații Reuters, relatate de Mediafax. Dezvăluirea apare la numai câteva ore după demisia omului de afaceri, provocată de scandalul privind alte două relații extraconjugale.

Două persoane familiarizate cu situația au confirmat pentru Reuters existența unei alte presupuse relații între Huang și o angajată Nvidia. Agenția nu a dezvăluit identitatea femeii, iar încercările de a o contacta nu au avut succes.

Informația este separată de cele două relații despre care presa americană a relatat anterior, cu Alice Huang și Kimberly Powell, vicepreședinte al diviziei de sănătate din cadrul Nvidia. Compania a refuzat să comenteze noua dezvăluire. Nici Jensen Huang, Kimberly Powell sau reprezentanții consiliului de administrație nu au răspuns solicitărilor Reuters.

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Nvidia a deschis o anchetă privind o posibilă operațiune a unui serviciu străin

Scandalul a început după apariția informațiilor despre relația lui Huang cu Alice Huang, o femeie de afaceri suspectată de serviciile americane de informații că ar avea legături cu spionajul chinez. Acuzațiile nu au fost demonstrate public, iar autoritățile chineze au respins suspiciunile de spionaj.

Pe 8 noiembrie, Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani și căsătorit, a recunoscut într-o declarație că a avut o relație extraconjugală, fără să precizeze numele femeii.

Consiliul de administrație Nvidia a declanșat ulterior o anchetă independentă, cu sprijinul unor avocați externi, pentru a stabili dacă fostul director a fost vizat de o operațiune a unui serviciu străin de informații. La momentul deschiderii investigației, conducerea companiei își exprimase încrederea în Huang.

Ora de Sibiu a relatat în noiembrie 2026 despre plecarea lui Jensen Huang de la conducerea Nvidia, pe fondul scandalului privind relațiile extraconjugale și suspiciunile de spionaj în SUA.

Colette Kress preia interimar conducerea, iar acțiunile Nvidia scad

Joi, 12 noiembrie 2026, Jensen Huang a demisionat din funcția de director executiv al companiei pe care a cofondat-o în 1993. Consiliul de administrație a numit-o pe Colette Kress, directorul financiar al Nvidia, în funcția de CEO interimar. Compania analizează atât candidați interni, cât și externi pentru conducerea permanentă.

Nvidia este unul dintre principalii furnizori de cipuri pentru inteligența artificială. Sub conducerea lui Huang, compania a investit masiv în dezvoltarea ecosistemului AI, inclusiv prin finanțarea unor furnizori de servicii cloud și laboratoare specializate.

Scandalul a afectat și încrederea investitorilor. Acțiunile Nvidia au pierdut 5,5% joi, 12 noiembrie 2026, iar declinul față de maximul atins la începutul lunii octombrie depășește 30%.

Ancheta internă privind posibilele implicații de securitate națională continuă, în timp ce Nvidia caută un înlocuitor permanent pentru Huang.

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