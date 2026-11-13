Au plătit zeci sau sute de mii de dolari ca să locuiască ani la rând pe o navă care ocolea lumea, iar acum se trezesc fără casă, la mii de kilometri de țările lor. 203 pasageri ai navei de croazieră rezidențiale Odyssey, cei mai mulți americani, au fost debarcați la sfârșitul lui octombrie în portul Sihanoukville din Cambodgia, după ce compania care operează nava și-a suspendat brusc activitatea. Între timp, nava a plecat fără ei și a fost pusă sub sechestru în Singapore.

Șapte ore ca să-și strângă viața din cabine

Nava, care arbora pavilionul Bahamas, a ajuns în Sihanoukville pe 23 octombrie, venind din Thailanda, cu 203 pasageri și 156 de membri ai echipajului. Următoarea escală trebuia să fie în Vietnam. Pe 27 octombrie, operatorul american Villa Vie Residences, cu sediul în Florida, a anunțat că oprește croaziera, iar pasagerii au avut doar șapte ore să-și facă bagajele și să coboare, potrivit viceguvernatorului provinciei Preah Sihanouk, Long Dimanche, citat de AFP, prin Newsweek România.

„Spre deosebire de croazierele convenționale, mulți pasageri de la bordul vasului Odyssey și-au vândut casele și alte bunuri din țările de origine pentru a dobândi dreptul de a locui permanent pe navă”, a explicat oficialul cambodgian. Debarcarea bruscă a lăsat fără adăpost numeroși pensionari și oameni care lucrau de la distanță.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Combustibilul, de la 1.800 la 8.000 de dolari pe lună pentru o cabină

Villa Vie Residences a pus totul pe seama scumpirii combustibilului după izbucnirea războiului din Iran. Într-un comunicat din 27 octombrie, compania a spus că, în unele regiuni ale Asiei, costul lunar al combustibilului pentru fiecare cabină a urcat de la 1.800 de dolari la până la 8.000 de dolari. Încetinirea navei și escalele prelungite nu au fost suficiente, iar „transferarea integrală a acestor costuri suplimentare asupra rezidenților nu reprezintă o soluție realistă”, a transmis operatorul, potrivit Digi24, care citează BBC. Firma și-a dat 60 de zile pentru „restructurare și recapitalizare”, dar a precizat că „niciun rezultat nu este garantat”.

Pasagera Holly Hennessey a povestit pentru BBC că li se ceruse anterior să ia în calcul o taxă suplimentară pentru combustibil și că itinerarul fusese „redus drastic”.

Cabine cumpărate pe viață, cu până la 440.000 de dolari

Odyssey, o navă de 195 de metri, a plecat din Belfast, în Irlanda de Nord, în toamna lui 2024, după o întârziere de patru luni din cauza reparațiilor. Croaziera trebuia să dureze trei ani și jumătate și să ajungă în aproape 150 de țări. Când a fost oprită, nava era de peste 750 de zile pe drum.

Compania vindea locuri la bord ca pe niște apartamente: dreptul de a locui permanent într-o cabină costa între 120.000 și 440.000 de dolari, iar cabinele se puteau închiria de la 3.500 de dolari pe lună.

Nava a plecat noaptea, fără pasageri

În noaptea de 3 spre 4 noiembrie, Odyssey a ieșit din portul Sihanoukville doar cu o parte din echipaj la bord, a confirmat șeful departamentului de turism din Sihanoukville, Tang Sochetkresna, potrivit Reuters, preluat de NBC News. Pasagerii își luaseră ultimele lucruri de pe navă cu câteva ore înainte. „Sunt încă multe lucruri pe navă pe care aș fi vrut să le pot lua cu mine”, a spus Shirine Thomas, o pasageră din Statele Unite. Plecarea navei a fost relatată și de Associated Press.

Mary Ann Demsar, o altă pasageră debarcată, a privit de pe țărm cum nava pleacă. „Toată lumea încearcă să scoată ce e mai bun din situație. Dacă nava ar porni din nou, fără conducerea care ne-a băgat în încurcătura asta, mi-ar plăcea să fac parte din aventură”, a declarat ea pentru NBC News.

Sechestru în Singapore pentru datorii

Nava a ajuns în apele din Singapore, unde a fost reținută. „Nava a fost pusă sub sechestru în baza unei hotărâri judecătorești. Echipajul de la bord este, potrivit informațiilor primite, în stare bună, iar măsurile pentru bunăstarea lui sunt gestionate de creditorii navei. Nu există pasageri la bord”, a transmis Autoritatea Maritimă și Portuară din Singapore, citată de The Guardian și de Digi24.

Motivul exact al sechestrului nu a fost făcut public, însă cotidianul The Straits Times a scris că Villa Vie Residences datora aproximativ 500.000 de dolari pentru combustibil. Fondatorul companiei, Mikael Petterson, a spus că nava este acum operată de creditori.

O sută de oameni au rămas în Cambodgia

La plecarea navei, aproximativ 100 de foști rezidenți se aflau încă în Cambodgia, iar ceilalți zburaseră spre alte destinații din regiune, potrivit autorităților cambodgiene citate de Reuters. Unii au rămas în speranța că Odyssey va porni din nou la drum, alții își continuă călătoriile prin Asia de Sud-Est.

Puțini se mai așteaptă să-și recupereze banii. Randy Cassingham, un scriitor care locuia pe navă, a povestit pentru The Guardian că rezidenții au mai strâns între ei câte 100 de dolari de persoană pentru membrii echipajului cu salariile cele mai mici.

Comentarii