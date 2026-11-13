Pe scurt: De la pregătirile cetelor de feciori pentru colindat până la nunta de pe Valea Hârtibaciului, tradițiile sibiene au avut un loc central în festival. Programul a inclus și dansuri și cântece din Banat, Oltenia, Maramureș și Bucovina.

Opt ansambluri au participat la ediția a XXVIII-a a Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea”, desfășurată la Sibiu miercuri, 11 noiembrie 2026, și joi, 12 noiembrie 2026.

Potrivit comunicatului transmis de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, programul a cuprins suite orchestrale, obiceiuri, cântece și dansuri populare din mai multe regiuni ale țării.

Festivalul a fost organizat de Consiliul Județean Sibiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, cu cofinanțare din partea Primăriei Municipiului Sibiu.

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Prima seară a adus pe scenă tradiții din Transilvania, Moldova, Oltenia și Banat

Familia Junii Sibiului a deschis festivalul printr-un moment susținut de Ansamblul Folcloric „Veteranii Junii Sibiului”, trei generații ale Ansamblului Folcloric „Ceata Junilor”, Orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului” și solistul Robert Târnăveanu.

Conceptul artistic semnat de Silvia Macrea a urmărit transmiterea tradițiilor între generații, printr-o călătorie muzical-coregrafică în Transilvania.

Programul a inclus dansuri populare din Mărginimea Sibiului și de pe Valea Târnavelor, dansul târgoveților și Crihalma. Cântecele au fost interpretate de Camelia Cosma Stoiță, Marcel Părău, Cristina Posa, Ioana Brad, Antonia Bogdan și Sonia Cîrțoroșan.

Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul”, alături de soliștii Paula Florescu, Ștefan Negru și Gabriela Comăneci, a recreat atmosfera petrecerilor tradiționale de la han. Spectacolul a cuprins jocuri populare bărbătești, sârbă, hora fetelor și dansuri din zona Berzunțiului.

Folclorul Olteniei a fost reprezentat de Secția de Folclor „Maria Tănase” a Teatrului „Colibri” și de Ansamblul de Dans Popular „Maria Tănase” al Centrului Județean de Cultură și Artă Dolj. Acestea au prezentat o suită de orchestră oltenească, suitele coregrafice Trandafirul și Tiocul, jocuri populare din Mehedinți și cântece interpretate de Mariana Ionescu Căpitănescu și Constantin Enceanu.

Ansamblul Profesionist „Banatul” a încheiat prima seară cu jocuri din Valea Bistrei, specifice zonei montane, dansuri din Jebel, reprezentative pentru câmpia bănățeană, și un moment solistic de dans de munte. Au cântat Ramona și Georgiana Vița, Liliana Laichici și grupul de tineri format din Eduard Motan, Alexandru Brundean și David Crișan.

În a doua seară, Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” a prezentat un tablou muzical-coregrafic din Maramureșul Voievodal, balada „Miorița” și un tablou dedicat Țării Oașului. Momentele muzicale au fost susținute de Aurelian Filip, Andreea Bota Ghițiu și Patricia Moldovan.

Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” a adus o suită orchestrală din Bucovina, jocuri bucovinene, tabloul coregrafic Joacă fete și flăcăi, un moment instrumental și jocuri din Vaslui. Cântecele populare au fost interpretate de Andra Matei, Ancuța Corlățan, Marian Gogan, Sorin Filip, Călin Brăteanu, Dana Dăncilă și Nicolae Vieru.

Junii Sibiului au încheiat festivalul cu un spectacol conceput de Silvia Macrea ca un omagiu adus patrimoniului cultural al județului Sibiu. Povestea scenică a început în Mărginimea Sibiului, cu pregătirile cetelor de feciori pentru colindat, și a continuat prin jocuri tradiționale spre Valea Târnavelor. Aici au fost evocate culesul viilor, întâlnirile și sărbătorile comunității, precum și poveștile de dragoste.

Ultimul tablou a prezentat nunta tradițională de pe Valea Hârtibaciului, cu ritualuri, cântece și jocuri dedicate familiei și continuității obiceiurilor. Coregrafia a fost semnată de Silvia Macrea, asistent coregraf a fost Alesea Sas, iar conducerea muzicală le-a aparținut lui Cristian Obrejan și Radu Dinescu.

Managerii ansamblurilor invitate au apreciat continuitatea festivalului și rolul său de a reuni anual ansambluri folclorice și programe dedicate patrimoniului cultural tradițional, potrivit organizatorilor.

„Longevitatea și anvergura unui astfel de eveniment se sprijină pe oameni și instituții care investesc cu înțelepciune în cultură. Mulțumesc cu toată considerația Consiliului Județean Sibiu și Primăriei Municipiului Sibiu, precum și tuturor celor care ne-au fost parteneri de încredere: TVR, Therme Group și Cricova. Aplauzele și recunoștința noastră merg către extraordinarele ansambluri profesioniste și către interpreții de renume, care au transformat scena festivalului într-un spațiu al excelenței și al emoției autentice. Însă cel mai prețios dar al acestor zile este reprezentat de publicul nostru drag. Prin prezență, căldură și aplauze, spectatorii sunt sufletul acestui festival”, a declarat Silvia Macrea, manager CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu.

Spectacolele au fost prezentate de Iuliana Tudor și au fost difuzate în direct pe internet.

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