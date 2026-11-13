Pe scurt: Arhitectura, istoria și natura Sibiului au devenit surse de inspirație pentru lucrări de linogravură. Creațiile participanților la ateliere sunt expuse în Piața Mare, la Palatul Brukenthal.

Expoziția „Orașul Imprimat”, dedicată patrimoniului și identității vizuale a Sibiului, are vernisajul vineri, 13 noiembrie 2026, de la ora 17:00, la Palatul Brukenthal, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.

Expoziția încheie proiectul „Orașul Imprimat – Ateliere de explorare artistică a orașului”, realizat de Muzeul Național Brukenthal în parteneriat cu artista Anca Andra Urdea și cofinanțat de Primăria Sibiu.

În cadrul atelierelor coordonate de artista vizuală Anca Andra Urdea și curatorul Alexandra Runcan, participanții au explorat arhitectura, istoria și natura Sibiului. Observațiile și experiențele personale au fost transformate în lucrări originale, prin tehnica linogravurii.

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Reunite în expoziție, creațiile propun o perspectivă contemporană asupra orașului. Clădirile, detaliile arhitecturale și elementele naturale sunt sursele de inspirație pentru interpretările artistice ale participanților.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 6–20 noiembrie 2026, în Sala de expoziții temporare de la parterul Palatului Brukenthal, situat în Piața Mare nr. 4–5.

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