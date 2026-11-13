Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a cerut vineri, 13 noiembrie, polițiștilor, jandarmilor și celorlalte structuri ale MAI să intensifice măsurile de ordine și siguranță publică la târgurile de Crăciun, la manifestările publice și la competițiile sportive. Anunțul vine în ziua în care Târgul de Crăciun din Piața Mare a Sibiului și-a deschis porțile.

Informația a fost transmisă printr-un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne, preluat de Agerpres. Înainte de deschiderea târgurilor, MAI a trimis Asociației Municipiilor din România și Asociației Orașelor din România o serie de recomandări privind siguranța celor care participă la evenimentele publice din perioada sărbătorilor de iarnă.

Ce cere ministrul

Potrivit ministerului, măsurile vizează în principal ordinea și liniștea publică în zonele aglomerate, prevenirea faptelor antisociale, fluidizarea traficului, supravegherea principalelor căi de acces și o capacitate de intervenție rapidă dacă apar situații de risc. Șefii structurilor MAI trebuie să adapteze dispozitivele de ordine publică după specificul fiecărui eveniment.

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Neacșu a pus cererea în legătură cu ce se întâmplă în alte țări europene: „Trăim într-un context în care vedem ce se întâmplă și în alte țări europene și avem datoria să fim atenți, să învățăm din experiențele celorlalți și, mai ales, să prevenim situațiile care ar putea pune în pericol siguranța oamenilor”.

Ministrul a cerut și o cooperare mai strânsă la nivel local între forțele de ordine, primării și organizatori, cu evaluarea riscurilor și măsuri de prevenție adaptate fiecărei locații, pregătite din timp. „Am discutat și cu reprezentanții administrațiilor locale, pentru că siguranța cetățenilor este o preocupare comună și fiecare trebuie să își facă partea sa”, a declarat Neacșu.

Târgul din Piața Mare, deschis de vineri

La Sibiu, Târgul de Crăciun din Piața Mare este unul dintre cele mai aglomerate evenimente ale iernii. Primăria Sibiu a instalat o cameră video specială cu imagini live din Piața Mare, iar organizatorul a vorbit despre competiția cu târgul de la Craiova.

Pentru weekendul acesta, ministrul a cerut evaluarea permanentă a situației operative, în contextul manifestărilor publice și al meciurilor anunțate. MAI amintește că dreptul la întrunire pașnică este garantat de Constituție, iar rolul forțelor de ordine este să îi protejeze pe participanți și să prevină incidentele.

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