Târgul de Crăciun din Sibiu și-a deschis porțile vineri, 13 noiembrie, ajungând la cea de-a XIX-a ediție. Cu 120 de expozanți, un brad amplasat în centrul Pieței Mari și mai multe zone amenajate pentru fotografii și relaxare, evenimentul continuă tradiția începută în 2007. În cadrul conferinței de presă organizate cu ocazia deschiderii, Andrei Drăgan, organizatorul târgului, a prezentat principalele noutăți ale ediției din acest an, de la schimbările din amenajarea pieței până la noile experiențe pregătite pentru vizitatori și turiști.

Una dintre cele mai importante modificări este mutarea bradului de Crăciun în mijlocul Pieței Mari, chiar sub cupola de lumini. Organizatorii spun că noua amplasare îl pune mai bine în valoare și le permite vizitatorilor să îl admire din toate părțile, dar și să se plimbe în jurul lui.

„Cea mai mare noutate este bradul, care anul acesta este în mijlocul Pieței Mari. Ne bucurăm că a fost făcută această schimbare pentru că îl pune mai mult în valoare. Se vede din toate părțile. Este chiar în mijlocul cupolei de lumini. Și sunt convins că asta va face mult mai multă lume să se poată bucura de el. Unde era înainte era un loc foarte frumos, dar foarte des se aglomera, cam doar jumătate era la îndemână să-l vizitezi. Acum te poți plimba în jurul lui”, a explicat Andrei Drăgan.

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Intrare nouă dinspre Nicolae Bălcescu și mai multe locuri pentru fotografii

Odată cu mutarea bradului, organizatorii au schimbat și alte elemente ale amenajării. Intrarea dinspre strada Nicolae Bălcescu a fost refăcută și este acum realizată din lemn vechi, recuperat din localitatea Prejmer, județul Brașov. Poarta este mai largă și mai primitoare, după ce organizatorii au observat că zona devenea aglomerată din cauza numărului mare de vizitatori.

„Avem o poartă de intrare care este făcută din lemn. E un lemn vechi de câteva sute de ani, recuperat din localitatea Prejmer, din județul Brașov. Este o intrare complet diferită. Este mult mai largă și primitoare pentru că am observat, crescând numărul de vizitatori, fix intrarea se aglomera cam mult”, a spus organizatorul.

În Piața Mare au fost amenajate și mai multe colțuri pentru relaxare și fotografii. Printre acestea se numără un decor inspirat de un peisaj de iarnă, în care vizitatorii pot intra pentru a face fotografii, o sanie veche, recuperată și restaurată, pe care oamenii o pot folosi pentru poze, dar și un spațiu rustic, amenajat cu bușteni și mobilier din lemn.

„Un colț mai rustic, cu niște bușteni din lemn și cu o masă unde poți să stai. Practic, am urmărit să facem multe zone și colțuri interesante, astfel încât lumea să se plimbe prin toată piața și să nu se aglomereze neapărat”, a explicat Andrei Drăgan.

Atelierul lui Moș Crăciun, cu temă de mozaic

O altă noutate este activitatea pregătită pentru copii în cadrul Atelierului lui Moș Crăciun. În acest an, cei mici vor putea realiza rame decorative folosind bucăți de sticlă șlefuite, într-o activitate inspirată de tehnica mozaicului.

„Atelierul lui Moș Crăciun, care anul acesta are o temă de mozaic. Sunt bucăți de sticlă spartă, șlefuite, evident ca să nu se poată tăia sau zgâria copiii. Arată foarte interesant și pot să le lipească pe niște rame. La final primesc o poză cadou și, pe lângă asta, primesc și ceva dulce”, a declarat organizatorul.

De luni până vineri, atelierul va fi destinat grupurilor organizate de școli și grădinițe, iar în weekend va fi deschis publicului larg.

Sibiu Christmas Pass, o nouă experiență pentru turiști

Printre noutățile ediției din acest an se numără și Sibiu Christmas Pass, un produs turistic digital destinat în special agențiilor de turism și unităților de cazare care aduc vizitatori în Sibiu.

Voucherul este electronic și poate fi instalat pe telefon, în Google Wallet sau Apple Pass. Prin intermediul acestuia, turiștii vor putea alege trei experiențe dintr-o listă de activități și produse disponibile în cadrul târgului.

Printre opțiuni se numără o tură pe patinoar, o plimbare cu roata panoramică, caruselul, liftul lui Moș Crăciun și un hot-dog. După utilizarea unei opțiuni, aceasta este închisă în sistem, astfel încât fiecare voucher să poată fi folosit pentru trei experiențe distincte.

Andrei Drăgan spune că inițiativa vine în sprijinul agențiilor de turism și al hotelurilor, care vor putea comanda aceste vouchere pentru turiștii lor.

„Este ceva foarte valoros pentru agențiile de turism, pentru că știm că vin foarte multe autocare la un moment dat. Sunt multe oferte turistice în jurul târgului, dar făcute relativ individual. Acum credem că putem susține pe toți cei care aduc turiști la Sibiu și să le venim în întâmpinare într-un fel în care să le fie și lor viața mai ușoară, să ofere o valoare în plus celor care vin aici, ca să stea poate mai mult la Sibiu sau să revină cât mai des”, a explicat organizatorul.

Aprinderea iluminatului festiv și concerte în fiecare weekend

Deschiderea oficială a târgului este însoțită și de aprinderea iluminatului festiv în centrul orașului. Momentul va avea loc pe scena din Piața Mare, prin apăsarea unui „buton magic”, care va aprinde luminile de sărbătoare.

În programul artistic sunt incluse concerte în fiecare weekend, atât sâmbăta, cât și duminica, dar și spectacole în timpul săptămânii, în special în zilele libere. Organizatorii au pregătit și momente itinerante, cu fanfare care vor circula printre căsuțe și vizitatori, pentru ca atmosfera de sărbătoare să nu fie concentrată doar în zona scenei.

În seara deschiderii, pe scenă va urca Mircea Rusu Band, de la ora 19:00, după momentul aprinderii festive a iluminatului.

120 de expozanți și cu 27-30% mai multe înscrieri față de anul trecut

Ediția din acest an păstrează numărul de 120 de expozanți, însă interesul comercianților a crescut considerabil. Potrivit lui Andrei Drăgan, înscrierile au fost cu aproximativ 27-30% mai numeroase față de anul trecut, iar solicitările au depășit cu mult numărul spațiilor disponibile.

Selecția a urmărit în special diversitatea produselor, apariția unor expozanți noi și promovarea obiectelor realizate manual.

„Urmărim să nu creștem târgul ca dimensiune, ci să îmbunătățim calitatea. (…) Anul acesta am avut cel mai mare număr de înscrieri până acum, undeva cu 27-30% mai mult decât anul trecut. Numărul înscrierilor este cam dublu față de numărul de spații disponibile, dar asta ne permite să facem o selecție mai bună”, a declarat organizatorul.

Acesta a precizat că înscrierile au loc în luna mai, iar selecția expozanților se desfășoară în iunie, tocmai pentru a le oferi comercianților suficient timp să pregătească produsele.

„Încercăm să aducem un produs nou decât încă o căsuță cu un produs care există. Dăm o prioritate deosebită lucrurilor valoroase, handmade-ului. Mulți artiști din acest segment au încredere în noi pentru că le oferim o siguranță, deja din luna iunie, să aibă destul timp la dispoziție să își pregătească marfa pentru Târgul de Crăciun. Multe lucruri frumoase și valoroase au nevoie de timp”, a mai spus Andrei Drăgan.

Organizatorul a subliniat că Târgul de Crăciun din Sibiu nu este concentrat exclusiv pe zona gastronomică. Din cele 120 de standuri, aproximativ 20 sunt dedicate produselor alimentare, restul fiind ocupate de comercianți care oferă decorațiuni, cadouri și obiecte diverse.

Ajuns la cea de-a XIX-a ediție, evenimentul rămâne unul dintre primele târguri de Crăciun organizate în România după modelul celor din Germania și Austria. În acest an, organizatorii au anunțat și o nominalizare la categoria „Excellent European Christmas Market”, o recunoaștere pe care Andrei Drăgan o pune pe seama modului în care târgul se integrează în specificul istoric și arhitectural al orașului. „Sibiul și Piața Mare sunt deja foarte frumoase și spectaculoase. Noi încercăm să completăm și nu să concurăm și nu să facem un show”, a mai declarat organizatorul.

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