Pe scurt: O echipă de 15 specialiști analizează probele de produse accizabile și pe cele din dosare de criminalitate economică. În 2025, laboratorul Vămii a efectuat 3.080 de analize fizico-chimice.

Laboratorul Vamal Central din cadrul Autorității Vamale Române utilizează o „mașină de fumat” care simulează fumatul simultan a zece țigarete și permite determinarea nivelurilor de nicotină, gudron și monoxid de carbon.

Analizele pot furniza informații utile pentru verificarea produselor și pentru anchetele penale, potrivit unui comunicat al instituției, citat de Știrile ProTV.

Echipamentul reproduce procesul de fumat în condiții controlate, astfel încât specialiștii să poată colecta și măsura emisiile rezultate din arderea țigaretelor.

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„În spatele denumirii ‘mașina de fumat’ se află un echipament tehnic specializat, de tip liniar, care funcționează și reproduce, în condiții controlate, procesul de fumat al țigaretelor, aspirând fumul după un regim prestabilit și permițând colectarea și măsurarea emisiilor rezultate. Rezultatele obținute reprezintă o caracterizare a produselor analizate și pot contribui la verificarea conformității acestora cu cerințele legale”, a explicat șeful Laboratorului Vamal Central, Irina Giușcă.

Analizele de laborator sprijină dosarele penale și combaterea contrabandei

Potrivit Autorității Vamale Române, activitatea specialiștilor susține inclusiv anchete penale și acțiuni de combatere a contrabandei, a evaziunii fiscale și a traficului ilicit de mărfuri. În cazul țigaretelor suspecte sau confiscate, testele oferă informații tehnice despre caracteristicile și compoziția produselor, în sprijinul controalelor și investigațiilor.

În 2025, Laboratorul Vamal Central a analizat 560 de probe și a efectuat 3.080 de analize fizico-chimice. Dintre probele analizate, 362 au fost aferente unor cauze penale.

Toate probele de produse accizabile și cele care fac obiectul unor dosare de criminalitate economică și evaziune fiscală sunt analizate de o echipă formată din 15 specialiști. Sistemul de lucru este asemănător celui dintr-un laborator de criminalistică, iar probele sunt prelevate în condiții stricte.

În 2026, laboratorul a analizat aproape 200 de probe, toate aferente unor cauze penale și primite de la autoritățile de control, potrivit comunicatului. Instituția nu efectuează analize pentru firme.

Laboratorul verifică și produse petroliere și alcoolice

Activitatea Laboratorului Vamal Central nu se limitează la produsele din tutun. Instituția efectuează și expertize fizico-chimice pentru încadrarea mărfurilor în Tariful vamal integrat și pentru identificarea produselor accizabile, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Analizele vizează, între altele, produse petroliere, produse alcoolice și tutun. Rezultatele sunt utilizate pentru clarificarea încadrării tarifare și fiscale, combaterea fraudelor și a evaziunii fiscale, precum și pentru sprijinirea demersurilor de recuperare a prejudiciilor aduse bugetului de stat.

Dezvoltat cu sprijin financiar din partea Comisiei Europene și a Guvernului României, Laboratorul Vamal Central este singurul laborator vamal din România. Acesta face parte din Rețeaua Europeană a Laboratoarelor Vamale din cadrul Comisiei Europene – DG TAXUD.

Laboratorul este acreditat de Asociația de Acreditare din România – RENAR și funcționează în cadrul unui sistem de management al calității. Modernizarea capacității de analiză este susținută și prin proiecte finanțate din fonduri europene.

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