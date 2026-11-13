Pe scurt: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu beneficiază de deblocarea concursurilor pentru posturile de lector universitar și șef de lucrări în anul universitar 2026-2027. Guvernul a aprobat joi, 12 noiembrie 2026, ordonanța de urgență care permite aceste angajări.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu se numără printre beneficiarele deblocării concursurilor pentru posturile de lector universitar și șef de lucrări în anul universitar 2026-2027. Guvernul a aprobat joi, 12 noiembrie 2026, o ordonanță de urgență care modifică legislația privind măsurile fiscal-bugetare și permite organizarea acestor concursuri în universități, potrivit Adevărul.

Măsura extinde deblocarea concursurilor din învățământul superior. În anul universitar precedent, aceasta a vizat exclusiv posturile de asistent universitar.

Ordonanța de urgență a fost adoptată la propunerea Ministerului Educației și Cercetării și modifică Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Actul normativ creează cadrul legal pentru scoaterea la concurs a posturilor de lector universitar și șef de lucrări în instituțiile de învățământ superior, începând cu anul universitar 2026-2027.

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Totodată, se menține posibilitatea organizării și desfășurării examenelor de promovare în cariera didactică din învățământul superior.

Potrivit Ministerului Educației, modificarea legislativă urmărește să permită universităților să selecteze specialiști pentru activitatea didactică și să asigure personalul necesar pregătirii studenților.

Ministerul susține că măsura este necesară și pentru ca instituțiile de învățământ superior să poată respecta standardele minimale și indicatorii de calitate privind personalul didactic, în conformitate cu angajamentele asumate în spațiul european al educației și cercetării.

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