Pe scurt: Autoutilitara condusă de bărbat a lovit mașina unui tânăr de 23 de ani. Verificările făcute după coliziune au dus la un dosar penal pentru două infracțiuni.

Un bărbat în vârstă de 43 de ani, din județul Olt, a fost reținut pentru 24 de ore, joi, 12 noiembrie 2026, după ce a provocat un accident rutier pe strada Unirii din Tălmaciu.

Acesta se afla la volanul unei autoutilitare, deși avea permisul de conducere anulat, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, în jurul orei 15:00, cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale. Din primele verificări a reieșit că șoferul autoutilitarei nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de autoturismul care circula în fața sa, intrând în coliziune cu acesta.

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Mașina lovită era condusă de un tânăr în vârstă de 23 de ani, din Tălmaciu. Din fericire, impactul nu s-a soldat cu victime, fiind înregistrate doar pagube materiale.

La finalizarea activităților, pe baza probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

Cercetările continuă, persoana cercetată beneficiind de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.

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