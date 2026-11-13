Pe scurt: Un bilet cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc a adus al patrulea câștig de categoria I din 2026. Câștigătorul are 90 de zile de la tragere pentru a revendica premiul.

Premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 5,226 milioane de lei (980.000 de euro), a fost câștigat la tragerea de joi, 12 noiembrie 2026. Anunțul a fost făcut de Loteria Română, potrivit AGERPRES.

Biletul câștigător a fost jucat la o agenție din Călărași. Prețul plătit pentru acesta a fost de 32,50 de lei.

Biletul a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc.

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Acesta este al patrulea câștig de categoria I înregistrat în 2026 la Loto 6/49.

Precedentul premiu de categoria I la acest joc a fost câștigat pe 22 octombrie 2026 și a avut o valoare de 17,761 milioane de lei.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile pentru revendicarea premiului, termen care începe de la data tragerii.

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