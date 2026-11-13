Pe scurt: Raportul votat la Bruxelles include prevederi privind controlul tutunului, negociate de Vlad Voiculescu, potrivit lui Dan Barna. Următorul pas revine Comisiei Europene.

Europarlamentarul USR Dan Barna l-a felicitat pe colegul său Vlad Voiculescu pentru rezultatul negocierilor purtate în Parlamentul European pe tema combaterii cancerului și a controlului produselor din tutun și nicotină.

Dan Barna susține că europarlamentarul român a reușit să introducă în raportul votat joi, 12 noiembrie, unele dintre cele mai ferme prevederi privind controlul tutunului.

Dan Barna a anunțat că a votat raportul la Bruxelles și a apreciat public contribuția lui Vlad Voiculescu la forma finală a documentului.

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„Colegul meu Vlad Voiculescu a negociat și obținut în Parlamentul European o victorie extraordinară pentru sănătatea tuturor cetățenilor europeni”, a transmis Dan Barna.

Potrivit postării acestuia, Vlad Voiculescu a negociat introducerea unor măsuri mai dure privind controlul tutunului în raportul dedicat politicilor europene de combatere a cancerului.

„Am reușit să introducem în acest raport cele mai ferme prevederi privind controlul tutunului incluse vreodată într-un raport al Parlamentului European dedicat politicilor de combatere a cancerului, în ciuda unei campanii organizate pentru diluarea lor”, este declarația lui Vlad Voiculescu, citată de Dan Barna.

Dan Barna: „Felicitări, Vlad, și întregii echipe”

După votul din Parlamentul European, următorul pas revine Comisiei Europene. Dan Barna spune că instituția trebuie să vină cu propunerile legislative privind protejarea tinerilor de noile produse cu nicotină.

În același timp, europarlamentarul cere ca Planul european de combatere a cancerului să beneficieze de cel puțin 2,5 miliarde de euro în viitorul buget al Uniunii Europene.

„Ieri, am votat raportul, la Bruxelles, iar acum mingea este la Comisia Europeană. Trebuie să facă propunerile legislative, deja întârziate, pentru protejarea tinerilor de noile produse cu nicotină și să susțină Planul european de combatere a cancerului cu cel puțin 2,5 miliarde de euro în viitorul buget european”, a transmis Dan Barna.

Acesta și-a încheiat mesajul cu felicitări adresate lui Vlad Voiculescu și echipei care a participat la negocieri.

„Felicitări, Vlad, și întregii echipe pentru negocieri și victorie!”, a transmis Dan Barna.

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