Pe scurt: Gecile Bosco din colecția „Moștenirea de aur” poartă însemnele echipei naționale a Rusiei. Emisarii au primit modelul albastru, iar Dmitriev l-a purtat pe cel alb. Cadoul a fost oferit în ziua întâlnirii de peste două ore cu Vladimir Putin.

Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii președintelui american Donald Trump, au primit cadou la Moscova, joi, 12 noiembrie, două geci de puf albastre cu însemnele echipei naționale a Rusiei, a relatat agenția rusă de stat TASS, citând o sursă.

„Două geci de puf albastre Bosco din colecția «Moștenirea de aur» au fost oferite emisarilor”, a declarat sursa citată de agenție. Din aceeași colecție face parte și geaca albă cu ornamente roșii purtată de Kirill Dmitriev, reprezentantul special al lui Vladimir Putin pentru cooperare economică și șeful Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF).

Modelul albastru din colecția „Moștenirea de aur”. Potrivit TASS, emisarii americani au primit două geci albastre din această colecție. Foto: Bosco

Ideea cadoului a pornit de pe aeroportul Vnukovo

Potrivit aceleiași surse, ideea a apărut după sosirea delegației americane într-o Moscovă acoperită de zăpadă. Dmitriev i-a întâmpinat pe americani la scara avionului, pe aeroportul Vnukovo, în geaca albă cu însemnele echipei naționale a Rusiei, iar Witkoff s-a interesat de ea.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Modelul alb din aceeași colecție, purtat de Kirill Dmitriev la aeroportul Vnukovo. Foto: Bosco

Witkoff a coborât din avion într-un palton de toamnă, iar Kushner doar într-un pulover subțire, deși ningea, au relatat Vecernaia Moskva și Vedomosti, care au publicat fotografii de la sosire.

Cât costă geaca

Gecile sunt produse de brandul rusesc Bosco, care a reluat în 2025 echiparea echipelor naționale ale Rusiei, după o pauză de mai mulți ani. Pe site-ul producătorului, modelul a fost prezentat drept „chiar acea geacă de puf”, la un preț de 55.000 de ruble, a scris publicația rusă Spletnik.ru.

Compania Bosco di Ciliegi a fost fondată de omul de afaceri rus Mihail Kusnirovici, care a predat în 2024 conducerea fiului său, Ilia Kusnirovici.

Peste două ore de discuții cu Putin

Întâlnirea lui Vladimir Putin cu Steve Witkoff și Jared Kushner, la Kremlin, 12 noiembrie 2026. Foto: Serviciul de presă al președintelui Rusiei

Witkoff și Kushner au venit la Moscova după negocierile tripartite Rusia–SUA–Ucraina de la Abu Dhabi, din 10–11 noiembrie. Întâlnirea cu Vladimir Putin, la Kremlin, a durat peste două ore, potrivit presei ruse.

De la Moscova, cei doi emisari au plecat spre Dublin, unde urmau să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat la summitul Comunității Politice Europene.

Comentarii