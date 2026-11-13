Pe scurt: Serverele care rulează Microsoft 365 au devenit indisponibile din cauza unor setări greșite, iar cele repornite cad din nou când traficul revine. Pana a lovit sisteme guvernamentale din Singapore, spitale din Australia și conectorii folosiți de OpenAI și Anthropic.

Pana globală a blocat joi seară e-mailul Outlook, Teams și celelalte aplicații Microsoft 365 continuă și vineri, 13 noiembrie. Microsoft spune că a obținut doar o revenire parțială, care nu s-a dovedit durabilă, și exclude ipoteza unui atac cibernetic.

Problemele au afectat accesul la Outlook, Word, Excel, PowerPoint și Teams, dar și la serviciile pentru companii SharePoint și OneDrive și la asistentul de inteligență artificială Copilot, potrivit HotNews.ro, care citează The Guardian și CNN.

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Peste 130.000 de sesizări din 74 de țări

Primele probleme au fost semnalate joi seară, potrivit platformei de monitorizare Downdetector. În aproximativ o oră au apărut raportări din 74 de țări, iar numărul sesizărilor privind Outlook a urcat la aproape 140.000 la nivel mondial, potrivit Radio România, care citează BBC.

Cel mai afectat a fost Exchange Online, infrastructura pe care funcționează e-mailul din Outlook. Vineri, la 05:30, ora României, Microsoft preciza că problemele de aici produc efecte în lanț asupra celorlalte produse. Unii utilizatori nu și-au putut deschide fișierele sau consulta calendarele. Discuțiile și întâlnirile din Teams au fost mai puțin afectate, iar în America de Nord problemele aplicației fuseseră rezolvate.

Serverele cad din nou când revine traficul

Microsoft a explicat că o serie de servere responsabile de funcționarea Microsoft 365 au devenit „indisponibile în mod neașteptat”, din cauza unei probleme care le-a făcut să se defecteze în timpul verificărilor automate. Restul infrastructurii a fost suprasolicitat în mai multe regiuni.

Inginerii au încercat să revină la versiunile anterioare ale unor actualizări și să limiteze traficul către serverele afectate. După aceste măsuri, serverele au devenit din nou indisponibile odată cu revenirea traficului.

„Observăm o recuperare parțială în regiunile în care am aplicat aceste ajustări; totuși, aceste acțiuni nu duc la o recuperare susținută, așa că analizăm ce alte acțiuni putem lua pentru a îmbunătăți stabilitatea infrastructurii”, a transmis compania pe contul Microsoft 365 Status, potrivit ABC News.

Microsoft a anunțat că a oprit toate implementările noi, redirecționează traficul pe rute alternative și repornește serverele afectate. Ulterior, compania a spus că a restrâns sursa problemei și că anulează o actualizare recentă de rețea, lansată în același timp cu începutul incidentului, potrivit ABC. Până vineri dimineață, compania nu a anunțat restabilirea completă și nici un termen.

„Nu există indicii” de atac cibernetic

Charles Lamanna, vicepreședinte executiv al Microsoft pentru Copilot, a scris vineri pe rețeaua X:

„Regretăm că întreruperile de astăzi au cauzat neplăceri clienților noștri și lucrăm pentru a remedia problema. Vom continua să oferim mai multe informații imediat ce le vom avea, iar deocamdată pot confirma că nu există indicii că acest lucru ar fi rezultatul unor activități rău intenționate sau cibernetice.”

Sisteme guvernamentale, spitale și companii de inteligență artificială, afectate

Autoritățile din Singapore au confirmat că pana a afectat unele sisteme guvernamentale și ar putea întârzia răspunsurile la solicitările trimise prin e-mail; serviciile de urgență au funcționat normal. În Australia, unele spitale au raportat dificultăți administrative, dar îngrijirea pacienților a continuat, potrivit Radio România.

Avaria a lovit și conectorii prin care serviciile de inteligență artificială se leagă de Microsoft 365. OpenAI a anunțat că investighează o problemă din cauza căreia conexiunile noi pot fi întrerupte, iar Anthropic a confirmat o problemă la un furnizor din amonte, care îi afectează conectorul pentru Microsoft 365.

Ce pot face utilizatorii

Mark Gregory, profesor asociat la Facultatea de Inginerie a Universității RMIT, a explicat pentru CNN că pana pare să afecteze stratul de rețea al sistemelor Microsoft. Când o parte din servere cade, toți utilizatorii încearcă să acceseze serverele rămase, care se suprasolicită și se blochează la rândul lor.

Specialistul recomandă companiilor care depind de Microsoft 365 să aibă o variantă de rezervă: „Mulți oameni își păstrează un cont Gmail; dacă serviciile Microsoft nu funcționează, folosesc Gmail. Dacă Gmail nu funcționează, folosesc Microsoft”.

Microsoft spune că, pe măsură ce capacitatea este restabilită, utilizatorii vor observa o recuperare treptată, iar aplicațiile se vor reconecta singure. Stadiul remedierii este publicat pe contul Microsoft 365 Status de pe X, iar administratorii IT îl pot urmări în centrul de administrare Microsoft 365.

Incidentul vine la o lună după o altă întrerupere a platformei cloud Azure, care a perturbat suita de productivitate Microsoft.

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