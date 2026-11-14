Aproape 1 din 2 persoane care au diabet în lume nu știu că suferă de această boală, potrivit datelor Federației Internaționale de Diabet, preluate de medicul diabetolog al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, dr. Sitterli-Natea Carmen Narcisa. Cifrele sunt la nivel mondial. În România, singurul studiu național de amploare a găsit o situație diferită: aproximativ unu din cinci dintre cei cu diabet nu își cunoșteau diagnosticul.

În evidențele serviciilor de specialitate din România se aflau, în 2024, aproape 1,5 milioane de persoane cu diagnosticul de diabet zaharat. Dintre acestea, 114.904 au fost cazuri depistate doar în acel an, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică.

Tema oficială a Zilei Mondiale a Diabetului din 2026 este „Acțiune timpurie împotriva diabetului”. Sâmbătă, 14 noiembrie, glicemia se poate verifica gratuit la Sibiu, iar analiza poate fi cerută și la medicul de familie, prin pachetul de prevenție decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

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Cifrele din lume și cele din România

În un mesaj publicat pe pagina de Facebook a spitalului, dr. Sitterli-Natea Carmen Narcisa, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice și coordonatoarea Compartimentului Diabet, Nutriție și Boli Metabolice de la SCJU Sibiu, citează datele campaniei lansate de Federația Internațională de Diabet (IDF) și de Organizația Mondială a Sănătății. La nivel mondial, 1 din 9 adulți trăiește acum cu diabet, iar peste 630 de milioane de persoane se află la risc crescut de a dezvolta diabet de tip 2, scrie medicul. Cel mai îngrijorător, adaugă aceasta, este că aproape 1 din 2 persoane care au diabet nu știu că suferă de această afecțiune, iar diagnosticul este pus de multe ori abia când apar primele complicații severe.

În România, studiul național PREDATORR, derulat între decembrie 2012 și februarie 2014 și publicat în 2016, a găsit o prevalență ajustată a diabetului zaharat de 11,6% în rândul adulților de 20–79 de ani. Din acest total, 2,4 puncte procentuale reprezentau cazuri încă nediagnosticate. Cu alte cuvinte, aproximativ unu din cinci dintre cei cu diabet nu își cunoșteau boala, potrivit rezultatelor publicate în Journal of Diabetes.

Aceeași cercetare a estimat prediabetul la 16,5% dintre adulții din aceeași grupă de vârstă. În total, 28,1% dintre cei investigați aveau deja o tulburare a metabolismului glucidic: fie prediabet, fie diabet cunoscut, fie diabet încă nediagnosticat.

Prediabetul înseamnă valori ale glicemiei mai mari decât normalul, dar încă sub pragul de diagnostic al diabetului. În sistemul de asigurări de sănătate, medicul de familie poate include un pacient în Programul național de diabet zaharat, printre altele, dacă glicemia a jeun este între 110 și 125 mg/dl, dacă testul de toleranță la glucoză este între 140 și 199 mg/dl sau dacă hemoglobina glicată (HbA1c) este între 5,7 și 6,49%, potrivit normelor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Semnele care trebuie să te trimită la analize

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că, în diabetul de tip 2, simptomele pot fi ușoare și pot trece ani până să fie observate. Printre semnele care trebuie să te trimită la medic se numără setea accentuată, nevoia de a urina mai des decât de obicei, vederea încețoșată, oboseala și pierderea neintenționată în greutate. Fișa OMS a fost actualizată pe 11 noiembrie 2026.

Riscul de diabet de tip 2 este mai mare la persoanele cu greutate în plus, la cele care fac puțină mișcare și la cele cu predispoziție genetică, arată aceeași sursă. Studiul PREDATORR a asociat tulburările glicemiei și cu obezitatea, obezitatea abdominală, dislipidemia, un nivel scăzut de educație și istoricul familial de diabet. Prevalența a crescut odată cu vârsta.

Directorul medical al SCJU Sibiu, dr. Dragoș Popescu, a spus, într-un comunicat publicat tot pe pagina de Facebook a spitalului, că multe forme de diabet de tip 2 evoluează fără semne clare:

„Multe dintre formele de diabet de tip 2 evoluează tăcut ani la rând. De aceea, screeningul regulat, măsurarea glicemiei și evaluarea factorilor de risc medicali reprezintă singura metodă sigură prin care putem interveni la timp.”

Dr. Sitterli-Natea Carmen Narcisa îi îndeamnă pe oameni să nu aștepte apariția simptomelor ca să meargă la medic:

„Nu așteptați semnele de boală pentru a merge la medic. O analiză anuală de rutină, o alimentație echilibrată și 30 minute de mișcare zilnică, sunt cel mai bun contract de asigurare pentru sănătatea dumneavoastră viitoare.”

Mesajul campaniei, preluat de medic, este: „Acțiunea timpurie de astăzi, construiește un mâine mai sănătos!”

Unde își poate verifica un sibian glicemia

Sâmbătă, 14 noiembrie, între orele 14.00 și 20.00, Filiala Sibiu a Crucii Roșii Române oferă testare gratuită a glicemiei la sediul din strada Xenopol nr. 1. Participanții pot primi și o evaluare a riscului de diabet, plus informații despre prevenție. Acțiunea face parte din campania națională „Maratonul Sănătății – Prevenția salvează vieți”, anunțată de Crucea Roșie Filiala Sibiu pentru perioada 10–16 noiembrie 2026.

Foto: SCJU Sibiu

Analizele pot fi cerute și în restul anului, la medicul de familie. În pachetul de prevenție decontat de CNAS, glicemia a jeun apare pe lista investigațiilor recomandate la consultațiile preventive pentru asigurații asimptomatici cu factori de risc modificabili, atât pentru grupa 18–39 de ani, cât și pentru cei de 40 de ani și peste, o dată pe an, dacă nu au mai făcut aceste analize în anul respectiv, pe baza unui bilet de trimitere cu mențiunea de prevenție.

În plus, pentru asigurații de 18 ani și peste care nu au simptome sugestive de diabet, dar sunt supraponderali sau obezi ori au factori de risc, medicul de familie poate recomanda glicemia a jeun, testul de toleranță la glucoză (TTGO) sau hemoglobina glicată (HbA1c), dacă aceste investigații nu au mai fost făcute în ultimele șase luni, potrivit aceluiași ordin al Ministerului Sănătății și al CNAS.

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