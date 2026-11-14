Pe scurt: Concursul de Rezidențiat 2026 are loc duminică, 15 noiembrie, în șase centre universitare. Cei 9.969 de candidați concurează pentru 5.483 de locuri și posturi, iar accesul în săli începe la ora 8:30.

Concursul de Rezidențiat 2026 se desfășoară duminică, 15 noiembrie 2026, de la ora 10:00, în centrele universitare din București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Cei 9.969 de candidați înscriși concurează pentru 5.483 de locuri și posturi și vor avea de rezolvat 200 de întrebări grilă în patru ore, potrivit Edupedu.ro.

La Medicină Dentară și Farmacie sunt aproape patru candidați pe loc. Ocuparea locurilor și posturilor se face în ordinea punctajelor, în limita celor scoase la concurs. Pentru un loc, angajarea este pe perioadă determinată, egală cu durata pregătirii, între trei și șapte ani. Pentru un post, angajarea este pe perioadă nedeterminată, prin contract cu spitalul care l-a scos la concurs.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre cele 124 de locuri disponibile la Sibiu pentru viitorii medici. Lista publicată de Ministerul Sănătății cuprindea, la nivel național, 5.217 locuri și 266 de posturi, cele mai multe fiind la Medicină de familie.

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Accesul în săli începe la 8:30 și se închide la deschiderea subiectelor

Repartizarea candidaților pe săli și ora începerii probei pot fi consultate din joi, 12 noiembrie 2026, pe site-urile universităților organizatoare sau pe site-ul rezidențiatului. Listele se afișează și la fiecare sală, cu cel puțin 24 de ore înainte de concurs.

Duminică, 15 noiembrie 2026, candidații pot intra în săli începând cu ora 8:30. La intrare trebuie să prezinte șefului de sală buletinul, cartea de identitate sau pașaportul, în termen de valabilitate. Cei care nu au un document valabil nu sunt primiți la concurs.

Așezarea se face în ordine alfabetică, potrivit listelor finale, fiecare candidat ocupând locul indicat prin legitimația de bancă. Perechile soț–soție și frați–surori trebuie să anunțe șeful de sală, pentru a fi așezate separat, sub sancțiunea anulării lucrării și eliminării din concurs. Candidații aflați în sală pot declara sub semnătură aceste situații.

Locurile nu pot fi schimbate între candidați. Dacă un loc nu este corespunzător, mutarea pe un loc disponibil se poate face numai la indicația șefului de sală.

De la ora 9:00 se distribuie grilele de răspuns și câte o cariocă neagră, folosită atât pentru răspunsuri, cât și pentru completarea datelor de identitate. Cele patru tipuri de grile sunt împărțite potrivit algoritmului stabilit prin metodologia concursului.

Sacii sigilați cu caietele de întrebări sunt aduși în săli în jurul orei 9:30. Integritatea lor este verificată de șeful de sală și de trei candidați. La ora 10:00 se desigilează sacii cu subiecte în toate centrele universitare, iar candidații care nu sunt în sală în acel moment nu mai au acces.

Caietele sunt distribuite în funcție de tipul grilei primite. Cele patru ore de concurs se calculează din momentul în care este împărțit ultimul caiet din sala respectivă. Șeful de sală anunță și afișează la loc vizibil orele de începere și de încheiere a probei.

Fiecare candidat trebuie să verifice dacă tipul caietului corespunde grilei primite, responsabilitatea acestei verificări revenindu-i integral. Caietele cu greșeli de tipărire sunt înlocuite de șeful de sală, la solicitarea candidatului.

Proba cuprinde 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice în toate centrele universitare. Dintre acestea, 50, adică 25%, sunt de tip complement simplu, cu un singur răspuns corect din cinci. Un răspuns corect valorează patru puncte; marcarea mai multor variante sau lipsa unui răspuns aduce zero puncte.

Celelalte 150 de întrebări, reprezentând 75% din total, sunt de tip complement multiplu, cu două până la patru răspunsuri corecte. O întrebare rezolvată integral corect valorează cinci puncte. Dacă sunt marcate mai puțin de două sau mai mult de patru variante, punctajul este zero.

Pentru întrebările cu răspunsuri multiple se acordă și punctaj parțial. În exemplul din metodologie, dacă variantele corecte sunt A și C, iar candidatul marchează A și B, acesta primește trei puncte. Tematica și bibliografia sunt distincte pentru fiecare domeniu și pot fi consultate pe rezidentiat.ms.ro și pe site-urile universităților de medicină și farmacie.

Pragul de promovare este de 60% din cel mai mare punctaj obținut la nivel național în domeniul respectiv. Metodologia prevede: „Alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.”

La încheierea probei, candidații predau grila de răspuns șefului de sală, sub semnătură. Caietul cu întrebări rămâne la candidat, cu excepția celor care părăsesc sala, indiferent de motiv, în primele trei ore de concurs.

Grilele sunt corectate electronic, prin scanare, în sala de concurs, în prezența autorului și a încă doi candidați. Aceștia sunt nominalizați în procesul-verbal și semnează atât documentul, cât și grilele candidaților. Pe durata corectării, participanții rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.

După anunțarea tuturor punctajelor din sală, șeful de sală ambalează și sigilează, în prezența a trei candidați, plicul cu grilele corectate și unitățile de memorie externă predate de personalul care a efectuat scanarea.

Contestațiile se trimit prin e-mail până luni, iar repartiția include și Sibiul

Punctajele și grilele cu răspunsurile corecte vor fi publicate duminică, 15 noiembrie 2026, începând cu ora 16:00, pe site-ul oficial al concursului. Grilele vor apărea și pe site-urile universităților organizatoare.

Termenul pentru contestații este luni, 16 noiembrie 2026, ora 16:00. Contestațiile privind răspunsurile corecte se transmit numai prin e-mail comisiei locale de concurs, potrivit informațiilor publicate de universitatea unde a fost susținut examenul. Cele trimise după termen sau către alte instituții nu sunt luate în considerare. Nu se pot depune contestații privind corectarea manuală a grilelor.

Solicitările de rescanare a grilelor vor fi soluționate luni, 16 noiembrie 2026, începând cu ora 17:00. Comisia centrală de rezidențiat analizează contestațiile și comunică răspunsurile definitive în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de depunere.

Grila definitivă este publicată pe rezidentiat.ms.ro, pe paginile universităților de medicină și farmacie și afișată la sediul comisiei locale. Publicarea constituie răspuns la contestațiile primite. În urma acestei etape, punctajele anunțate în săli pot fi modificate.

Clasificarea este națională, separată pentru fiecare domeniu, și rezultă din unificarea electronică a rezultatelor din toate centrele, după aplicarea grilei definitive. Clasificările vor fi afișate simultan pe site-ul rezidențiatului și pe paginile celor șase universități organizatoare. Data publicării va fi anunțată prin mass-media și pe site-urile oficiale.

Candidații care obțin punctajul maxim posibil vor susține o probă suplimentară de departajare în București, pe 21 noiembrie 2026, fără taxă. Aceasta cuprinde 100 de întrebări de tip complement multiplu, din tematica și bibliografia aprobate, alcătuite cu 24 de ore înainte într-un sediu securizat.

Corectarea probei suplimentare se face electronic, în sala de concurs, în prezența candidaților. Rezultatele stabilesc ierarhia celor cu punctaj maxim. Cei care nu se prezintă sunt trecuți în ordine alfabetică, după candidații care au susținut departajarea.

Alegerea locurilor, posturilor și centrelor de pregătire se va face prin teleconferință, pe baza punctajelor și a clasificărilor, în trei zile consecutive stabilite de Ministerul Sănătății împreună cu instituțiile de învățământ superior cu profil medical acreditate, între orele 9:00 și 21:00.

Pentru repartiție, candidații se pot prezenta într-unul dintre centrele universitare din Arad, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș sau Timișoara. Dacă procedura nu se încheie în zilele programate, aceasta continuă în ziua următoare, în același interval orar, până la epuizarea locurilor și posturilor sau a candidaților cu drept de alegere. Disponibilitățile se afișează online la sfârșitul fiecărei zile de repartiție.

Candidații sau împuterniciții care nu se prezintă la data, ora și locul stabilite pentru alegere pierd drepturile conferite de concurs. Cei care ating pragul minim, dar renunță la alegerea unui loc sau post, precum și cei clasați în afara numărului de locuri și posturi scoase la concurs sunt declarați respinși.

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