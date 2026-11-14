Pe scurt: În România, 12.957 de societăți și-au întrerupt temporar activitatea în perioada ianuarie–septembrie 2026, cu 12,68% mai puține decât în același interval din 2025. În județul Sibiu au fost înregistrate 488 de suspendări, în scădere cu 6,15%.

Numărul societăților care și-au întrerupt temporar activitatea în primele nouă luni din 2026 a ajuns la 12.957 de firme, în scădere cu 12,68% față de aceeași perioadă din 2025. Datele au fost publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), potrivit Radio România.

Cele mai multe suspendări au fost înregistrate în București: 1.606 cazuri, cu 11,61% mai puține decât în intervalul ianuarie–septembrie 2025.

Sibiul a înregistrat 488 de firme cu activitatea suspendată

Capitala este urmată de Cluj, cu 883 de firme care și-au suspendat activitatea (-14,85%), Iași, cu 649 (-8,2%), Bihor, cu 633 (-1,09%), Brașov, cu 559 (-8,81%), și Timiș, cu 534 (-4,98%).

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

În continuarea clasamentului se află Maramureș, cu 491 de cazuri, în creștere cu 22,75%, Sibiu, cu 488 de suspendări, în scădere cu 6,15%, și Neamț, cu 481 de cazuri, în scădere cu 19,7%.

Ora de Sibiu a scris, în martie 2026, despre prezența Sibiului în topul județelor cu cele mai multe firme care și-au suspendat activitatea, pe baza datelor de la începutul anului.

La polul opus, cele mai puține suspendări au fost înregistrate în Ialomița, cu 61 de firme (-27,38% față de primele nouă luni din 2025). Urmează Giurgiu, cu 71 (-36,79%), Tulcea, cu 75 (-25,74%), Covasna, cu 77 (-23,76%), Brăila, cu 92 (-23,97%), Teleorman, cu 106 (+23,26%), și Vrancea, tot cu 106 (-35,37%).

Materialul citat prezintă separat cele mai accentuate scăderi în Giurgiu (-41,56%), Vrancea (-35,34%) și Tulcea (-29,17%). Aceste procente diferă de cele indicate în același material în lista județelor cu cele mai puține suspendări.

Comerțul are cele mai multe suspendări de activitate

Pe domenii, cele mai multe cazuri au fost înregistrate în comerțul cu ridicata și cu amănuntul: 1.672 de suspendări, în creștere cu 25,43%. Urmează alte activități de servicii, cu 1.067 de suspendări (+25,43%), și activitățile profesionale, științifice și tehnice, cu 904 cazuri (+61,14%).

În septembrie 2026, la nivel național au fost înregistrate 845 de suspendări de activitate. Bucureștiul a avut cele mai multe, respectiv 100 de cazuri.

În clasamentul județelor pentru luna septembrie urmează Cluj, cu 47 de suspendări, Sibiu, cu 43, Constanța, cu 42, Bihor, cu 39, și Brașov, cu 38.

Comentarii