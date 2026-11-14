Pe scurt: Filme premiate la Sibiu au ajuns în fața publicului din Republica Moldova. Programul a adus discuții despre inteligența artificială și păstoritul transhumant, iar închiderea a inclus un dialog cu regizorul Dumitru Budrala. Special Ora de Sibiu · Astra Film Festival 2026 Programul pe zile, fișele filmelor cu trailer, Junior și toate știrileDeschide pagina festivalului →

A cincea ediție Astra Film Chișinău s-a încheiat vineri, 13 noiembrie 2026, la Cinema Odeon, cu proiecția documentarului „Calea Laptelui” și o discuție între regizorul Dumitru Budrala și actrița Elena Frunze-Hatman. Potrivit unui comunicat transmis de Astra Film, toate proiecțiile din programul dedicat elevilor au avut sălile pline.

Timp de trei zile, spectatorii din Republica Moldova au putut vedea la Chișinău filme premiate la Astra Film Festival 2026, de la Sibiu. Documentarele au prezentat povești și destine din diferite locuri ale lumii, iar conversațiile care au însoțit proiecțiile au abordat teme de la inteligența artificială până la tradiția păstoritului transhumant.

Programul Astra Film Junior a avut toate locurile ocupate la proiecțiile pentru elevi. Filmele au fost urmate de discuții în care copiii și adolescenții au fost încurajați să pună întrebări și să își exprime opiniile despre subiectele urmărite pe ecran.

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„Calea Laptelui”, cel mai recent documentar semnat de Dumitru Budrala, a fost filmul de închidere al ediției. Publicul a aplaudat la finalul proiecției, care a fost urmată de dialogul regizorului cu actrița Elena Frunze-Hatman, directoarea Teatrului „Alexei Mateevici”.

Ediția a cincea a fost finanțată de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, din cadrul Guvernului României. Evenimentul a fost organizat de Astra Film/CNM Astra Film, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu.

Astra Film Festival, fondat în 1993, este cel mai longeviv festival de film documentar din România. Programul de la Chișinău a inclus o selecție de filme premiate în cadrul ediției din 2026 a festivalului sibian.

Partenerii media ai evenimentului au fost TVR Moldova, Radio Chișinău, Star TV, Realitatea, One TV și Vocea Basarabiei.

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