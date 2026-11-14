Hrănesc pisica, plimbă cățelul, udă florile și trimit poze stăpânilor plecați în vacanță. Bonele pentru animale din Sibiu au deja rezervări pentru Crăciun încă din octombrie, iar în noaptea de Revelion stau lângă animale speriate de artificii.

În timp ce unii sibieni își fac bagajele pentru vacanțele de Crăciun și Revelion, alții își fac deja programul ca să aibă grijă de animalele rămase singure acasă. Bonele pentru animale vin să hrănească pisicile, să plimbe câinii, să ude florile și să le trimită poze proprietarilor plecați. O vizită costă între 20 și 70 de lei, în funcție de animal și de servicii, iar unii acceptă chiar să rămână peste noapte în casa clienților.

Am stat de vorbă cu Ionela Melinda Gîndac, pe care o găsiți pe internet sub numele „Pet Sitting Sibiu by Ione”, și cu Maria-Bianca Arhip și Tudor Andrei, un cuplu cunoscut ca „Pet Sitting and Dog Walker Sibiu”.

Ionela Melinda Gîndac

Mai mult decât un bol cu mâncare

Ionela are grijă mai ales de pisici și câini, dar și de păsări și pești. O vizită la ea durează în jur de o oră, pentru că nu vrea să treacă doar ca să umple bolul: „Animalele au nevoie și de interacțiune, afecțiune și atenție.” Dacă i se cere, udă florile, cumpără hrană sau nisip pentru litieră și ia corespondența din cutia poștală. „Când cineva îți încredințează locuința și animalul său, contează și acele mici detalii.”

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Maria-Bianca și Tudor au început acum aproximativ un an, după ce, ca stăpâni de pisici, nu au găsit întotdeauna pe cineva de încredere. „E ca un membru al familiei. De aceea nici nu îmi place să spun stăpân, prefer să zic părinți: mămică de pisică, mămică de cățel”, spune Maria-Bianca. Nici ei nu cer bani în plus pentru flori sau pentru medicamentele date animalelor. Dacă un animal nu suportă să stea singur, unul dintre ei poate chiar dormi la client acasă.

Maria Bianca Arhip

Cât costă și de ce Crăciunul e deja ocupat

La Ionela, o vizită de aproximativ o oră costă 60 de lei la pisici, 70 de lei la câini, 25 de lei la păsări și 20 de lei la pești. Animalele în plus din aceeași casă nu se plătesc separat, iar pachetele de 5, 7 sau 10 vizite ies mai ieftin. De sărbători, la fiecare vizită se adaugă 15 lei. „Animalele nu își aleg sărbătorile, așa că au nevoie de noi și în aceste zile”, spune ea. Le recomandă stăpânilor să o sune cu câteva săptămâni înainte și preferă să refuze o rezervare decât să lucreze în grabă: „Prefer să fiu sinceră și să refuz o solicitare atunci când nu pot garanta atenția necesară fiecărui animăluț.”

Tudor Andrei

La Maria-Bianca și Tudor, o vizită de 30 de minute la pisici costă 35 de lei, iar o plimbare de jumătate de oră cu un câine începe de la 40 de lei. O noapte și o zi la client acasă costă 170 de lei, cu două plimbări incluse pentru căței. Prețul nu depinde de numărul de animale: odată au avut în grijă, la un singur client, patru pisici și un câine, la prețul unei singure vizite. Nici sărbătorile nu schimbă tariful. „Dacă rezervi de Crăciun sau de Revelion, nu o să-ți adaug o taxă în plus, pentru că nu consider că prețul trebuie să depindă de calendar.” Primele rezervări au venit din octombrie. Pentru Crăciun nu mai au locuri libere, iar pentru Revelion mai au câteva.

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▶ Vezi pagina acestui video: Bonele pentru animale din Sibiu, la mare căutare de Crăciun și Revelion: hrănesc pisicile, plimbă câinii și rămân chiar și peste noapte cu ele — VIDEO

Cheia, pozele și încrederea

Cum lași în casă un om pe care abia l-ai cunoscut? „Încrederea este probabil cel mai important aspect al acestei meserii. Înțeleg perfect că nu este ușor să lași o persoană pe care abia ai cunoscut-o să intre în locuința ta”, spune Ionela. Înainte să înceapă colaborarea, se întâlnește cu proprietarul și cu animalul și vorbesc despre rutină, hrană și obiceiuri. Pe cheie se înțelege direct cu proprietarul, așa cum se simte el mai confortabil.

Maria-Bianca și Tudor încep întotdeauna cu o vizită de cunoaștere gratuită. „Este de 30 de minute, însă nu o să stau pe ceas. Dacă vrei să îmi povestești mai multe despre animăluțul tău, o să stau mai mult și nu percep niciun fel de tarif pentru asta. Important este să se simtă bine atât animăluțul, cât și stăpânul”, spune Maria-Bianca. Tot atunci se predă de obicei cheia. Dacă familia are una singură, se împart drumurile: „Ne întâlnim undeva la mijloc, ca să fie un echilibru. Nu ne deplasăm doar noi, dar nici nu se deplasează doar ei ca să aducă cheia. Și nu avem taxă pe cheie, cum am auzit că mai sunt prin București.”

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▶ Vezi pagina acestui video: Bonele pentru animale din Sibiu, la mare căutare de Crăciun și Revelion: hrănesc pisicile, plimbă câinii și rămân chiar și peste noapte cu ele — VIDEO 2

Cât timp stăpânii sunt plecați, toți trimit poze și filmulețe de la fiecare vizită. Cuplul anunță prin mesaj când ajunge și când pleacă și face, la cerere, și un apel video. Ionela știe cât de mult contează o singură imagine: „Știu că pentru unii stăpâni este greu să stea departe de animalele lor, chiar și câteva zile. Uneori, o fotografie cu pisica dormind liniștită sau cu un cățel care se joacă poate face diferența dintre o vacanță cu griji și una relaxantă.”

Noaptea petardelor

Pentru animale, Revelionul e cea mai grea noapte din an. „Unele pisici se ascund, câinii pot deveni agitați, iar altele pot refuza să mănânce”, spune Ionela. Sfatul ei e să nu forțezi animalul: „Cel mai important este să nu forțăm animalul să interacționeze și să îi respectăm comportamentul. Încerc să păstrez mediul cât mai liniștit, să verific dacă are acces la locul în care se simte în siguranță și să respect recomandările proprietarului.” Stăpânilor le recomandă ca, dacă animalul are o anxietate severă, să vorbească din timp cu medicul veterinar.

Maria-Bianca și Tudor pun muzică tare sau desene animate, care merg surprinzător de bine la câini. Și vorbesc cu animalele. „Poate unora li se pare ciudat: ești doar tu în casă cu cățelul sau cu pisica și stai și vorbești de unul singur. Dar pentru noi nu este ciudat, pentru că e important ca ei să simtă că un om este acolo. Nu doar vin, le dau de mâncare, le schimbă apa și atât.”

De la toaleta înfundată la „nu pleca!”

Meseria are și momente amuzante. Maria-Bianca râde când își amintește de doi motani care foloseau un așternut pentru iepuri. „Stăpâna mi-a spus că e în regulă să-l arunc în toaletă, că nu se întâmplă absolut nimic. Doar că, fiind doi la o litieră, era o cantitate mare. Am aruncat, s-a înfundat, a dat pe afară și a trebuit să stau să strâng mult.”

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▶ Vezi pagina acestui video: Bonele pentru animale din Sibiu, la mare căutare de Crăciun și Revelion: hrănesc pisicile, plimbă câinii și rămân chiar și peste noapte cu ele — VIDEO 3

Pentru Ionela, cele mai frumoase momente sunt mai liniștite. „Am avut pisici care la început mă priveau de la distanță și au ajuns, după câteva vizite, să mă întâmpine la ușă, să mă urmărească prin casă sau să se așeze lângă mine și să ceară mângâieri. Mi se pare foarte frumos când ajungi să câștigi încrederea unui animăluț fără să forțezi nimic.” Cel mai frumos „cadou” l-a primit de la o pisică ce, la sfârșitul unei vizite, s-a cuibărit în brațele ei și torcea, „parcă zicându-mi «nu pleca!»”.

Categorii Pet Sitting Sibiu by Ione Pet Sitting and Dog Walker Sibiu Pisici 60 lei (aprox. 60 min) 35 lei (30 min) Câini 70 lei (aprox. 60 min) de la 40 lei (plimbare 30 min) Păsări / pești 25 lei / 20 lei – Peste noapte se discută individual 170 lei noapte + zi, 2 plimbări incluse la căței Crăciun și Revelion +15 lei pe vizită fără supliment Mai multe animale în casă fără cost suplimentar fără cost suplimentar

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