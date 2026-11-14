Cea mai mare pensie de serviciu aflată în plată în România este de circa 67.000 de lei pe lună și vine din zona magistraților, a spus Valentina Robu, președinta Casei Naționale de Pensii Publice. Din această sumă, mare parte este necontributivă.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat Antena 3 CNN, publicat pe 12 noiembrie.

„Din pensii de serviciu, avem în zona magistraților, și e undeva la 67.000, cea mai mare pensie de serviciu, lunar. Din această sumă, mare parte este necontributivă”, a spus Robu.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Președinta Casei de Pensii a explicat că fiecărui pensionar care îndeplinește condiția unei pensii de serviciu i se face un dublu calcul. Venitul vine din două bugete: partea contributivă, din bugetul de asigurări, și diferența, din bugetul de stat.

Casa Națională plătește șase tipuri de pensii de serviciu și are „undeva la 12.000 în plată”. Cheltuiala lunară cu aceste pensii este de circa 209 de milioane de lei, din care circa 153 de milioane de lei vin din bugetul de stat, a mai spus Robu.

Cât înseamnă 67.000 de lei pe lună

Indemnizația socială pentru pensionari, pragul folosit de Casa de Pensii pentru completarea pensiilor cele mai mici, este de 1.281 de lei pe lună, potrivit paginii oficiale a CNPP. Raportat la această sumă, o pensie de 67.000 de lei pe lună echivalează cu 52 de astfel de indemnizații.

Actul pentru indexarea din ianuarie, cerut cât mai repede

În același interviu, Valentina Robu a vorbit despre majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027. Casa Națională, a spus ea, este o instituție care aplică legislația și așteaptă un act normativ care să confirme un anumit procent.

„În momentul în care va apărea acest act normativ în Monitorul Oficial, suntem pregătiți să facem diligențele necesare pentru ca acea majorare să se reflecte în drepturile de pensii aferente lunii ianuarie 2027.”

Reporterii Antena 3 CNN au amintit că s-a vehiculat cel mai des scenariul unei indexări cu 7,3% și că ministrul Muncii ar urma să înainteze acest procent. Robu nu a confirmat cifra, dar a spus că un eventual impact trebuie cunoscut și bugetat și că, dacă e sustenabil, instituția e pregătită să facă majorarea.

„Acest act normativ ne trebuie cât mai repede, pentru că emiterea taloanelor cu noile majorări presupune o activitate destul de laborioasă și necesită timp.”

Comentarii