Măgura Cisnădie își continuă seria pozitivă în Divizia A de handbal feminin și a remizat sâmbătă la Oradea, 27-27 cu CSU.
În tur, Oradea a câștigat detașat la Cisnădie, însă acum meciul a fost unul pe muchie de cuțit. De la sibience a lipsit doar Onofrei, care este accidentată.
Cele două echipe au mers cap la cap în prima repriză, niciuna nu a reușit să se distanțeze în vreun moment. La pauză, Măgura a intrat cu avantaj minim, 13-12.
Cisnădia a condus la reluare cu 15-12, însă Oradea a revenit imediat: 15-15. Măgura a părut din nou că se desprinde în minutul 47, când avea un avanaj de 2 goluri.
Finalul a fost electrizant, Oradea a reușit să egaleze cu 15 secunde înaintea finalului. Antrenorul Weber a luat time-out, Măgura a avut ultimul atac, dar nu a reușit să îl fructifice. S-a terminat 27-27 și Cisnădia obține un punct important în lupta pentru play-off.
Echipa pregătită de Alexandru Weber este pe locul 3 în Seria C a Diviziei A, cu 10 puncte din 8 partide.
MĂGURA: Albu, llie – Tâmplaru 7, A. Dina 6, Poplăcean 5, Stavariu 5, Gherghe 2, Postolache 1, Tomescu 1, Ghinea.
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