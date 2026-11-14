La Baza Hipică din Sibiu, vedetele au patru picioare și fiecare are propriile capricii. Unii adoră să alerge, alții preferă iarba verde, iar Tommy, un ponei cât un ursuleț de pluș, pare convins că toată lumea vine special pentru el. Printre grajduri, copiii își petrec timpul liber alături de cai, îi îngrijesc, îi răsfață și învață să călărească. Aici se antrenează și campioni naționali și balcanici, dar dincolo de medalii se ascund povești despre prietenii care pot dura o viață.

Tommy, poneiul răsfățat de toată lumea

Nici nu trebuie să ajungi la caii campioni ca să descoperi cât de mult sunt iubite animalele de la Baza Hipică. Tommy, un ponei de talie mică, este una dintre atracțiile locului. Copiii îl scot la plimbare, se joacă împreună cu el și îl alintă, chiar dacă nu este întotdeauna dispus să îi asculte.

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▶ Vezi pagina acestui video: Copiii îi îmbrățișează, îi răsfață și le spun „Te iubesc!”: poveștile emoționante ale cailor și oamenilor de la Baza Hipică din Sibiu — VIDEO

„El este Tommy și este mascota de aici. Mereu când venim îl scoatem, ne plimbăm cu el și ne jucăm, numai că uneori nu prea ne ascultă. Zvârle și se tot joacă cu noi. Este cel mai răsfățat dintre toți căluții, pentru că este foarte drăguț și toată lumea întreabă de el: «Unde e Tommy? Unde-i poneiul?». Este ca un ursuleț de pluș”, a povestit una dintre fetele care își petrec timpul liber la bază.

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Tommy nu este singurul care știe să cucerească inimile copiilor.

Rum are cinci ani și pare să aibă propriile priorități: joaca, plimbările și iarba proaspătă.

„Îi place cel mai mult să se joace și să mănânce iarbă. Încercăm să îmbinăm utilul cu plăcutul și să facem munca mai plăcută, prin joacă. Îi place să se plimbe pe câmp, acolo unde Mama Natură îl cheamă”, spune Adelina Paralescu

Puțin mai departe, Rozi, o iapă de 17 ani, primește o declarație de dragoste care ar putea topi și cele mai dure inimi. Sebastian vine să o călărească de câteva ori pe săptămână îi vorbește ca unui prieten apropiat.

„Rozi, mulțumesc că mă ajuți să învăț. Și mulțumesc că ai grijă de mine când sar și când călăresc pe tine. Te iubesc”, îi spune copilul.

De la primele lecții de călărie la titluri de campioni

La Baza Hipică din Sibiu, copiii pot urma cursuri de călărie chiar dacă nu au mai urcat niciodată în șa. Unii vin doar pentru plăcerea de a petrece timp alături de animale, în timp ce alții ajung să se pregătească pentru concursuri. Între cele două există însă un lucru comun: încrederea dintre om și cal, care se construiește cu răbdare.

„Îi încurajez să vină aproape de animale, pentru că un copil reușește să crească mult mai responsabil, mult mai organizat. Învață să își gestioneze mult mai bine emoțiile și presiunea din viață, indiferent că este vorba despre un examen important sau despre un test la școală”, explică antrenorul Daniel Bucur.

Școala de călărie din Sibiu are atât o componentă de agrement, cât și una dedicată sportului de performanță. Copiii care descoperă că își doresc mai mult pot trece treptat de la lecțiile obișnuite la antrenamentele pentru competiții.

Un exemplu este Ruxandra Maria Florea. Are numai 15 ani, dar de zece ani practică echitația. A crescut printre cai, iar acum se poate mândri cu titluri importante.

„Cea mai importantă parte a sezonului a fost titlul de campioană națională la juniori, iar după ceva timp am ieșit campioană balcanică alături de echipă. La Balcaniadă am ieșit și pe locul patru la individual”, povestește adolescenta.

În spatele acestor rezultate se află și Big Baloo, calul alături de care a câștigat cele mai multe premii. Nu a fost însă dragoste la prima săritură. Cei doi au trecut și prin momente dificile până să ajungă să se înțeleagă.

„La început am avut câteva greutăți, și pe parcursul sezonului, dar am avut norocul să ne înțelegem la momentul potrivit. El este un cal foarte bun, care mă și ajută, dar este și destul de complicat”, recunoaște Ruxandra, zâmbind.

La antrenamente, fiecare săritură este pregătită cu atenție, iar indicațiile antrenorului vin una după alta. Nu contează doar înălțimea obstacolului, ci și echilibrul dintre călăreț și animal.

„Perfecțiunea nu există. Din punctul meu de vedere, echilibrul cu calul este cel mai important. Trebuie să îi dai încredere că, atunci când are un exercițiu nou de rezolvat, poate să îl rezolve”, explică Daniel Bucur.

Casinia, iapa care a adus Sibiului trofee importante

Printre caii valoroși ai bazei se numără și Casinia, o iapă de nouă ani. Daniel Bucur o cunoaște de când era foarte tânără, iar împreună au ajuns să concureze la un nivel înalt.

„Am cumpărat-o eu cu tatăl meu când avea sub trei ani. Între timp, Celia Chiriac a cumpărat-o și acum este calul ei, dar am avut șansa să o am pentru încă un sezon întreg anul acesta. Am ridicat nivelul, iar ea s-a descurcat de minune, reușind să aducă rezultate grozave”, povestește sportivul.

Rezultatele au venit unul după altul. În acest sezon, Daniel Bucur a câștigat alături de iapă Cupa Federației și Cupa României la individual și a obținut locul al doilea la finala de Grand Prix și la finala națională. Sportivul a făcut parte și din echipa națională de seniori.

Dar nu toate poveștile de la Baza Hipică se măsoară în trofee. Pentru unii dintre cei care vin aici, cea mai mare bucurie este pur și simplu să fie în preajma cailor.

Medicul Elena Ucenic: „Dacă te-ai molipsit, nu mai scapi niciodată”

Medicul Elena Ucenic iubește caii încă din copilărie și spune, amuzată, că pasiunea ei seamănă cu o boală fără leac.

„Este începutul unei prietenii pe viață. Este, cum s-ar zice, o boală gravă. Dacă te-ai molipsit, nu mai scapi niciodată. Părinții cred că este ceva care ar putea fi pasager, dar pentru unii durează toată viața. Nu trebuie să ai zece ani, poți să ai și mai mult și să fii în preajma cailor și să te bucuri de tot ce oferă”, mărturisește medicul.

Elena Ucenic spune că apropierea de cai poate avea efecte benefice asupra stării emoționale, chiar și atunci când nu practicăm echitația. Mângâierea unui animal sau timpul petrecut alături de el pot aduce liniște și relaxare.

„Nu trebuie să stai călare ca să fii mai bine. Dacă vorbim din punctul de vedere al endocrinologiei, pentru că tot sunt medic, putem spune că, în momentul în care mângâiem un cal, crește secreția de oxitocină și suntem mai fericiți”, explică aceasta.

Pentru ea, legătura cu un cal este mult mai importantă decât faptul de a-l deține.

„Nu este despre posesie. Este vorba despre relație, despre cum putem intra în relație cu o altă ființă, care nu neapărat vorbește aceeași limbă și care nu se poartă exact cum ne purtăm noi, dar poate fi o relație benefică pentru amândoi”, spune medicul.

Bambi, iapa care mânca morcovi ca un bancomat

Dacă o întrebi care este calul ei preferat, Elena Ucenic nu stă prea mult pe gânduri. Bambi, o iapă pe care o cunoaște de când avea doar câteva zile, ocupă un loc special în inima sa.

Când ajunge lângă ea, o întâmpină cu vorbe de alint, o mângâie și se pregătește să o îngrijească. Bambi are însă propriile preferințe. Uneori, în locul atenției primite de la oameni, alege să pască sau să se joace cu mânzul ei.

„Bambi este preferata mea. Este cea mai frumoasă, cea mai minunată și cea mai fițoasă. Nu întotdeauna vrea să fie cu mine. Vrea să pască, vrea să facă ce-i trece prin cap și să se joace cu copilul ei”, povestește medicul.

Și tot Bambi este protagonista uneia dintre cele mai amuzante amintiri de familie. Pe când iapa era doar un mânz, Elena venea împreună cu copiii să îi aducă morcovi tăiați în felii.

„Îmi spuneau copiii: «Mami, bebe e ca un bancomat! Uite cum mănâncă feliile de morcovi!». Așa că este un bancomat care funcționează nu numai cu morcovi. Funcționează și cu timp, și cu atenție, și cu tot ce mai poate lua de la tine”, își amintește ea, amuzată.

Relația construită de-a lungul anilor a transformat fiecare revedere într-un moment special. Medicul spune că, în preajma iepei, se simte iubită și învață, la rândul ei, să ofere afecțiune și respect.

Cupidon, calul care îți dă curaj să cucerești lumea

Înainte să plece dintre cai, Elena Ucenic mai are de prezentat un prieten. Îl cheamă Cupidon și, după cum spune medicul, numele i se potrivește perfect.

„Dacă vă uitați un pic la fața lui, o să vedeți că are față de cuceritor. Și, dacă nu sunteți atenți, vă atinge imediat, pentru că el este Cupidon”, spune ea.

Calul îi amintește de primele lecții de călărie, din copilărie, când a învățat de la Petre Roșca nu doar cum să stea în șa, ci și câtă încredere îți poate oferi această experiență.

„El spunea că, atunci când ești călare, nu ești cu nimic mai prejos decât regina Angliei. Te simți la fel și simți că poți cuceri lumea. Nu mai există timp, nu mai există vârstă, nici a ta, nici a calului. Există doar două ființe care pot porni să cucerească lumea și să împlinească ce vor. Cum să nu-l iubești?”, spune Elena Ucenic, privind spre Cupidon.

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