CSC 1599 Șelimbăr a anunțat sâmbătă oficial numirea lui Dragoș Militaru în funcția de antrenor principal! Antrenorul interimar din ultimele etape, Ioan Luca, revine pe postul de director sportiv.

Clubul din Șelimbăr discuta de câteva zile cu Dragoș Militaru, iar venirea acestuia pe banca „călăreților roșii” nu mai este o surpriză. El va debuta la șelimbăreni în meciul din runda a 14-a, pe 21 noiembrie, în deplasare, cu revelația din Liga 2, Popești-Leordeni. După ce a condus echipa în ultimele patru jocuri, Ioan Luca revine pe postul de director sportiv.

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Fost mijlocaș defensiv, Dragoș Militaru a evoluat pentru Pandurii II Târgu Jiu, Minerul Lupeni, Silvania Șimleu Silvaniei, Unirea Alba Iulia, Damila Măciuca și FC Daugava Daugavpils.

La doar 27 de ani a renunțat la cariera de jucător și a început-o pe cea de antrenor, fiind secund în staff-urile echipelor Unirea Jucu, Dunărea Călărași și Pandurii Târgu Jiu. Ca principal a condus-o pe Luceafărul Oradea, Unirea Dej, Chindia Târgoviște și Unirea Alba Iulia, iar pe plan internațional a mai fost secund la Vejle BK, în staff-ul lui Mihai Teja.

„Am venit cu încredere că putem să ne îndeplinim obiectivul, alături de toți cei implicați în cadrul echipei. Știu că nu este ușor, este o provocare pentru noi toți, dar consider că tocmai din această cauză am fost adus, pentru a redresa situația actuală. Consider însă că nimeni nu poate reuși ceva într-un sport de echipă de unul singur, tocmai din această cauză este nevoie de fiecare dintre noi” a afirmat noul tehnician pentru paginile oficiale ale clubului CSC 1599 Șelimbăr.

„Avem în față o perioadă extrem de importantă”

Numit „Nagelsmann de România”, noul tehnician al Șelimbărului a urmărit echipa și în amicalul de vineri, de la Cluj, 3-1 cu „U” și speră ca echipa sa să acumuleze cât mai multe puncte în etapele rămase din acest an.

„Am identificat aspecte pozitive, cât și lucruri pe care le mai putem îmbunătăți, iar obiectivul pe termen scurt și mediu este să reușim să consolidăm lucrurile pozitive, să muncim pentru a îmbunătăți și alte aspecte și, nu în ultimul rând, îmi doresc să vorbim mai puțin și să facem mai mult. Avem în față o perioadă extrem de importantă: cele 4 etape rămase din 2026 și cele 4 etape până la intrarea în play-out, perioadă pe care trebuie să o tratăm cu maximă responsabilitate și să profităm de fiecare oportunitate pe care o să o avem, pentru că avem nevoie de rezultate pozitive. Pentru suporteri aș vrea să le transmit că obiectivul este unul comun și îmi doresc, alături de ei și de toți cei implicați în viața echipei, să rămânem modești, responsabili, încrezători, curajoși că putem să-l îndeplinim”, a mai spus Dragoș Militaru.

Foto: CSC 1599 Șelimbăr

Situația „călăreților roșii” nu este deloc una roză, după ce au strâns doar 9 puncte în 13 etape. Sibienii sunt pe locul 19, loc retrogradabil direct. La finalul sezonului regulat, Șelimbăr va fi în una dintre cele două serii de play-out, unde va intra cu punctajul total acumulat în sezonul regulat.

Ultimele două clasate (locurile 7-8) din fiecare serie retrogradează direct, iar ocupantele locurilor 6 vor da un baraj de supraviețuire în dublă manșă. În sezonul trecut, cu Eugen Beza pe bancă, Șelimbăr s-a salvat chiar la baraj.

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