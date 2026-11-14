De luni, 16 noiembrie 2026, moneda de 50 de bani pe care o primești la rest poate arăta altfel: pe o față e Constantin Brâncuși, așezat, cu stema țării și anul 2026, pe cealaltă e portretul sculptorului și anii 1876–1957. Banca Națională a României pune în circulație cinci milioane de astfel de piese din alamă, anunță un comunicat al băncii centrale. Au aceleași dimensiuni ca monedele obișnuite de 50 de bani și vor circula în paralel cu acestea.

Emisiunea marchează 150 de ani de la nașterea sculptorului.

Cum arată moneda care intră în circulație

Aversul monedei de circulație îl arată pe Constantin Brâncuși și o interpretare grafică a surselor sale de inspirație tradiționale, scrie BNR. Pe aceeași față apar inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „50 BANI”, stema României și anul de emisiune „2026”.

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Reversul, comun tuturor monedelor din emisiune, are portretul sculptorului, inscripția circulară „CONSTANTIN BRANCUSI – 150 DE ANI DE LA NASTERE” și anii vieții sale, „1876-1957”.

Piesa de circulație are diametrul de 23,75 mm și cântărește 6,1 grame, ca monedele de 50 de bani aflate deja în uz. Poate fi folosită la plăți ca oricare altă monedă de 50 de bani.

Nu se cumpără de la ghișeu

Cele cinci milioane de monede nu sunt puse în vânzare la valoarea nominală. BNR le introduce în circuit prin sucursalele regionale din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș, atunci când face plăți în numerar către bănci și către Trezoreria Statului. De acolo, ajung treptat în magazine și în restul dat la casă.

Trei piese pentru colecționari, de la 19 lei la 31.900 de lei

În aceeași zi, banca lansează în circuitul numismatic și monede pentru colecționari, cu aceeași temă.

Moneda din aur, cu valoarea nominală de 500 de lei, are un tiraj de 200 de bucăți și costă 31.900 de lei, inclusiv TVA și certificatul de autenticitate. Moneda din argint, de 10 lei, e bătută în 1.000 de exemplare și costă 1.000 de lei, tot cu TVA și certificat. Varianta din alamă pentru colecționare are tot 50 de bani pe ea, dar e făcută la calitate proof, e bătută în 10.000 de exemplare și se vinde cu 19 lei, inclusiv TVA.

Pe avers, moneda de colecție din alamă poartă, în plus, litera „N” într-un cerc, semnul prin care BNR o deosebește de piesa care intră în circulație. Fotografiile oficiale publicate de bancă pentru moneda de 50 de bani arată tocmai această variantă de colecție.

Aversul și reversul monedei din aur de 500 de lei, cu tema Constantin Brâncuși – 150 de ani de la naștere. Foto: BNR

Monedele de colecție sunt ambalate separat, în capsule de metacrilat transparent. Cele din aur și din argint vin cu broșuri de prezentare și cu certificate de autenticitate în română, engleză și franceză, semnate de guvernatorul BNR și de casierul central.

Formularele de rezervare online pentru piesele din aur, argint și alamă de colecție devin funcționale luni, 16 noiembrie, la ora 09:00, pe site-ul BNR, în limita stocului alocat rezervărilor online. Dacă acest stoc se epuizează, monedele pot fi cumpărate direct de la ghișeele sucursalelor regionale, fără rezervare, începând cu data lansării.

BNR precizează că toate cele patru variante ale emisiunii, inclusiv cele de colecție, au putere circulatorie pe teritoriul României.

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