Un salariat care încasează 3.000 de lei pe lună dintr-un apartament închiriat plătește azi, pe lângă CASS-ul reținut din salariu, încă 2.430 de lei pe an la sănătate pentru chirie. Dacă are și dividende sau dobânzi mai consistente, nota poate urca la 9.720 de lei pe an. O propunere legislativă înregistrată la Senat pe 10 noiembrie ar face ca suma să scadă la zero pentru cei care au venituri suplimentare de până la 120.000 de lei pe an.

Inițiativa aparține senatorului AUR Cătălin Silegeanu, din opoziție, și este deocamdată doar un proiect. A fost înregistrată sub numărul B627/2026 și are stadiul „înregistrat la Senat pentru dezbatere”, potrivit fișei oficiale a Senatului. Nu are încă avizul Consiliului Legislativ, punctul de vedere al Guvernului sau un raport de comisie și nu produce niciun efect. Regulile de mai jos rămân valabile până când, și dacă, Parlamentul votează altceva.

Cât plătește acum un salariat pentru chirie, dividende sau dobânzi

CASS-ul de 10% din salariu se reține lunar de angajator. Separat, pentru veniturile din chirii, dividende, dobânzi, câștiguri din investiții, drepturi de autor, agricultură sau alte surse, Codul fiscal, la articolul 170, cere încă o contribuție dacă aceste venituri adunate ajung la cel puțin 6 salarii minime pe an.

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Contribuția nu se calculează pe toată suma, ci pe trepte. Pentru veniturile din 2026, ANAF aplică salariul minim de la 1 ianuarie, de 4.050 de lei, chiar dacă acesta a crescut în iulie. Treptele arată astfel, potrivit materialului informativ ANAF:

sub 24.300 de lei pe an: nu se plătește CASS;

între 24.300 și 48.600 de lei: CASS de 2.430 de lei;

între 48.600 și 97.200 de lei: CASS de 4.860 de lei;

peste 97.200 de lei: CASS de 9.720 de lei, suma maximă.

La PFA regula e alta: CASS-ul este 10% din venitul net, plafonat la 72 de salarii minime, adică la o bază de 291.600 de lei în 2026.

Trei exemple: cât ar rămâne în buzunar

Salariatul cu un apartament închiriat. O chirie de 3.000 de lei pe lună înseamnă 36.000 de lei pe an. După deducerea forfetară de 20% rămân 28.800 de lei venit net, peste pragul de 24.300. Azi datorează 2.430 de lei CASS. Cu propunerea, nu ar mai datora nimic.

Salariatul cu un PFA. Un programator angajat care are și un PFA cu 100.000 de lei venit net pe an plătește azi 10.000 de lei CASS pe PFA. Cu propunerea, ar plăti zero, pentru că rămâne sub 120.000 de lei.

Salariatul cu venituri mari din investiții. Cine are 150.000 de lei din dividende și chirii plătește azi suma maximă, 9.720 de lei. Propunerea ar aplica 10% doar pe partea de peste 120.000 de lei, adică pe 30.000 de lei, deci 3.000 de lei.

Calculele sunt ilustrative și folosesc pragurile din 2026. Proiectul spune că baza se obține prin „însumarea bazelor de calcul stabilite, potrivit legii”, iar felul exact în care s-ar face calculul ar urma să fie clarificat de Guvern în normele metodologice.

Ce scrie, concret, în proiect

Textul modifică articolele 155 și 170 din Codul fiscal. Persoanele care au în anul fiscal venituri din salarii, cu CASS reținut la sursă, nu ar mai datora contribuția pentru veniturile din activități independente, drepturi de autor, asocieri, chirii, agricultură, investiții și alte surse, „cu excepția părții din baza anuală cumulată aferentă acestor venituri care depășește suma de 120.000 lei”.

Peste prag se aplică aceeași cotă de 10%, dar numai pe diferență. În Declarația unică, acești salariați ar trece doar partea de peste 120.000 de lei. Guvernul și ANAF ar avea 60 de zile de la publicare ca să adapteze normele și formularul, iar legea ar intra în vigoare la 1 ianuarie a anului de după publicarea în Monitorul Oficial. Pentru veniturile anterioare rămân regulile vechi.

Proiectul nu cere un salariu minim sau o durată minimă a contractului de muncă. Textul vorbește doar despre persoane care „realizează venituri din salarii” cu CASS reținut la sursă.

De ce spune inițiatorul că salariații sunt taxați de două ori

În expunerea de motive, Cătălin Silegeanu argumentează că cine plătește deja CASS din salariu este asigurat și nu primește servicii medicale în plus pentru contribuția suplimentară. „Asigurații beneficiază de pachetul de bază prevăzut de lege”, scrie senatorul, iar cumularea plății „riscă să depășească ceea ce este necesar” pentru finanțarea sistemului.

Inițiatorul amintește că vechea Lege a sănătății, 95/2006, prevedea că pentru chirii, dividende sau dobânzi contribuția se plătea doar dacă persoana nu avea deja alte venituri principale. Despre pragul de 120.000 de lei spune că protejează salariații care au activități independente, creative sau investiții „la scară redusă sau medie”, fără să scutească veniturile mari.

Proiectul nu vine cu o estimare în lei a banilor pe care Fondul de sănătate i-ar pierde. Expunerea de motive spune doar că impactul trebuie evaluat și „dinamic”, prin efectul asupra declarării veniturilor.

Drumul prin Parlament

Senatul este prima cameră sesizată, iar Camera Deputaților decide la final. Inițiatorul a cerut, în adresa de înaintare, punctul de vedere al Guvernului și avizele Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social. Proiectul nu are procedură de urgență.

AUR a mai depus în această toamnă inițiative cu impact direct asupra buzunarului, între care „Legea iernii”, cu un ajutor de până la 1.200 de lei pentru persoanele vulnerabile. Propunerile venite din opoziție trec greu de vot fără sprijinul majorității de guvernare.

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