Pe scurt: Arhitecta și fostul fotbalist au fost colegi de liceu și vor avea două perechi de nași. Cununia religioasă este programată la Biserica cu Lună.

Lucia Maria Bolojan, fiica cea mare a fostului premier Ilie Bolojan, se căsătorește sâmbătă, 14 noiembrie 2026, la Oradea, cu Daniel Bota, fost fotbalist la FC Bihor și actual antreprenor, potrivit Mediafax.

Cei doi vor avea două perechi de nași: Victor și Lavinia Puternity, respectiv Andrei și Iulia Săftescu, conform informațiilor publicate de Gândul.

Lucia Maria Bolojan este arhitectă

Lucia Maria Bolojan este arhitectă. A absolvit Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea, apoi a studiat la Facultatea de Arhitectură și Urbanism a Universității Politehnica din Timișoara.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

De-a lungul anilor, a fost implicată în proiecte arhitecturale și a colaborat cu clienți din Italia, Marea Britanie, Germania, Israel, Spania și Asia de Est.

Daniel Bota este originar din zona Munților Apuseni și a fost coleg de liceu cu Lucia Maria Bolojan. Cei doi au o relație de lungă durată, potrivit informațiilor apărute în presa locală.

Bota a făcut parte din lotul echipei FC Bihor în 2013, când formația evolua în Liga a II-a. Ulterior, s-a retras din activitatea sportivă și s-a orientat către mediul de afaceri.

Cununia religioasă este programată la Biserica cu Lună, în centrul Oradiei. Petrecerea va avea loc la Palazzo Grand Hall, o sală de evenimente cu o capacitate de aproximativ 400 de persoane.

Potrivit publicației locale Știri Oradea, la nuntă ar putea participa mai mulți lideri PNL, printre care Daniel Buda, Florin Roman, Dan Motreanu și Mihai Jurca.

Purtătorul de cuvânt al partidului, Ionel Bogdan, a declarat că „nu este o nuntă de partid”, fără să precizeze dacă a fost invitat.

Comentarii