Inter Sibiu a câștigat sâmbătă la Săcele, scor 2-1 cu CSM și și-a consolidat astfel locul 4 în seria din Liga 3, o poziție care o duce în play-off.
Pe un teren aproape impracticabil, sibienii au deschis scorul în minutul 8 prin Tudor Neamțiu, care a înscris cu o lovitură de cap din 6 metri, după ce portarul gazdelor a respins cu greu în față un „trasor” din 16 metri al lui Bărculeț.
În minutul 34, portarul sibienilor, Bărbat, îl agață în careu, aproape de tușă, pe Ciocâlteu și se dictează penalty pentru gazde. Jucătorul care a obținut penalty-ul, Alexandru Ciocâlteu, bate plasat lovitura de pedeapsă și aduce egalarea. La pauză, a fost 1-1 la Săcele.
Echilibrul a continuat și în repriza secundă, unde starea deplorabilă a gazonului a împiedicat orice construcție.
Proaspăt intrat pe teren, Alessandro Mihai înscrie golul victoriei Interului în minutul 79, cu un șut din cădere, din 13 metri, la colțul scurt. Inter câștigă astfel cu 2-1 la Săcele și obține trei puncte importante în lupta pentru play-off.
Echipa pregătită de Mihai Ianc are 27 de puncte din 14 jocuri și este în continuare pe locul 4 în serie, la doar trei puncte de lider.
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