Microsoft a anunțat vineri că serviciile Outlook și Teams revin la normal, după o pană globală care a durat aproape 24 de ore și a afectat utilizatori din 74 de țări și teritorii.

Compania și-a cerut scuze pentru perturbări și a transmis că nu există indicii că incidentul ar fi rezultatul unei activități rău intenționate sau al unui atac cibernetic. Cozile de mesaje de e-mail s-au redus semnificativ și se apropie de nivelurile normale, a precizat Microsoft, care vorbește despre progrese încurajatoare. Unele servicii rămân încă instabile.

Pana a început joi după-amiază, ora SUA, și a blocat Outlook, Teams, asistentul Copilot și aplicații Office precum Word sau Excel, după cum am relatat vineri dimineață pe oradesibiu.ro. Downdetector a înregistrat aproape 130.000 de sesizări privind Outlook din SUA, la scurt timp după începutul incidentului. Microsoft nu a spus câți utilizatori au fost afectați.

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Ce a provocat pana

Microsoft a invocat o încărcare ridicată în mai multe regiuni, pe fondul indisponibilității neașteptate a unui număr de servere. Compania a oprit lansarea de actualizări, a mutat traficul de pe infrastructura afectată și a repornit serverele, potrivit ABC News. Revenirea a fost graduală, iar Microsoft a avertizat pe parcurs că serverele repornite pot deveni din nou nefuncționale când primesc trafic.

Cine a fost afectat

Parlamentul Norvegiei și mai multe ministere au rămas fără acces la e-mail, iar zeci de municipalități daneze au fost afectate. În SUA, au avut probleme Camera Reprezentanților și administrații locale.

Sistemul public de sănătate din Marea Britanie, NHS, a trecut la dosare pe hârtie, iar operatori feroviari din Germania, Marea Britanie și Canada au raportat probleme cu orarele și cu biletele trimise prin e-mail. Euronext a cerut companiilor să plaseze ordinele telefonic, iar bănci străine din Taiwan au folosit faxul, relatează Al Jazeera.

O estimare citată de CNN plasează costul total al incidentului la peste 7 miliarde de dolari.

Ce urmează

Microsoft a spus că va analiza incidentul și va avea în vedere măsuri care să prevină perturbări similare.

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