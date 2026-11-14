Mitropolitul Ardealului, ÎPS Laurențiu Streza, a împlinit vineri, 13 noiembrie, 21 de ani de la întronizarea în scaunul de la Sibiu. Momentul a fost marcat la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” cu o Sfântă Liturghie și un Te Deum, potrivit Mitropoliei Ardealului.
Aniversarea a căzut, ca în fiecare an, în ziua în care Biserica îl pomenește pe Sfântul Ioan Gură de Aur. În catedrală au venit credincioși, preoți, studenți teologi și seminariști, membri ai Permanenței eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului, protopopii celor zece protopopiate ale eparhiei, oficialități din județele Sibiu și Brașov și reprezentanți ai mediului academic. Au participat și elevi și profesori de la Seminarul Teologic „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Brașov.
Liturghia și cuvântul de felicitare
Sfânta Liturghie a fost oficiată, în prezența mitropolitului, de vicarul mitropolitan pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, alături de un sobor din care au făcut parte vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, pr. Bogdan Fluieraș, consilieri eparhiali, protopopi, cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu și slujitori ai catedralei.
Cuvântul de felicitare l-a rostit arhid. prof. univ. dr. Ioan Ică Jr., care a vorbit despre lucrarea pastorală și de înnoire începută la Mitropolia Ardealului acum 21 de ani. „Este o zi binecuvântată, este ziua de înnoire a acestei eparhii binecuvântate”, a spus teologul.
Te Deum și anunțul pentru finalul lunii
După Liturghie, Mitropolitul Laurențiu a săvârșit împreună cu soborul un Te Deum de mulțumire pentru cei 21 de ani de arhipăstorire.
„Fiecare aniversare nu este doar un prilej de bucurie, ci și un prilej de mulțumire și de preamărire a lui Dumnezeu”, a spus ierarhul, care a mulțumit preoților care au slujit alături de el.
Mitropolitul a anunțat că cea mai mare sărbătoare din catedrală în perioada următoare va fi, la sfârșitul lunii, proclamarea canonizării locale a Sfintei Anastasia Șaguna, mama Mitropolitului Andrei Șaguna. Programul complet al manifestărilor, cu procesiunea cu moaște din 29 noiembrie, este în articolul Sibiul o proclamă sfântă pe mama lui Andrei Șaguna: procesiune cu moaște pe 29 noiembrie de la Catedrala Mitropolitană. Program.
La final, cei prezenți i-au oferit ierarhului flori și au primit binecuvântarea acestuia.
Fotografiile din articol aparțin lui Costin Chesnoiu, reporter al Mitropoliei Ardealului.
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