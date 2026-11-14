Pe scurt: DN1, Transfăgărășanul și drumurile din zonele Fundata și Oituz sunt printre sectoarele afectate de ninsori. Drumarii le cer șoferilor să nu plece fără mașini pregătite pentru iarnă.

Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe drumuri naționale din centrul țării, sâmbătă, 14 noiembrie 2026, potrivit DRDP Brașov. La momentul informării, nu erau semnalate blocaje sau probleme în trafic.

Sectoarele afectate de ninsori sunt pe DN1 și DN73 la Predeal, pe DN73 la Fundata, pe DN7C – Transfăgărășan, pe DN10 la Teliu și pe DN11 în pasul Oituz.

Drumarii intervin cu peste 50 de utilaje de deszăpezire în toate zonele afectate de ninsori. Se acționează și preventiv, pe sectoarele unde se înregistrează temperaturi scăzute.

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DRDP Brașov le transmite șoferilor să nu plece la drum dacă nu au mașina pregătită pentru iarnă.

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