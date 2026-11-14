Prefectul județului Sibiu, Florian Giubega, a efectuat o vizită de lucru la Secția Drumurilor Naționale Sibiu și la Secția Autostrăzi Sibiu, pentru a verifica pregătirile pentru sezonul rece. Acesta a cerut instituțiilor responsabile să fie pregătite să intervină la primele episoade de vreme severă și a anunțat că va urmări personal modul în care sunt organizate intervențiile. Verificările au loc într-o perioadă în care pe mai multe drumuri naționale din centrul țării au apărut deja ninsori.

Prefectul Sibiului, Florian Giubega, a mers la cele două secții care se ocupă de administrarea drumurilor naționale și a autostrăzilor din zonă, pentru a se informa despre stadiul pregătirilor pentru iarnă.

Într-un mesaj public, prefectul a subliniat că autoritățile trebuie să anticipeze problemele care pot apărea odată cu ninsorile și temperaturile scăzute, astfel încât intervențiile să nu fie întârziate.

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„Nu vreau să așteptăm prima ninsoare pentru a afla dacă suntem pregătiți. Este important să anticipăm, să verificăm și să ne asigurăm că fiecare instituție responsabilă își cunoaște atribuțiile și poate interveni prompt atunci când situația o impune”, a transmis Florian Giubega.

Prefectul cere coordonare între instituțiile responsabile de drumuri

Vizita a vizat pregătirile pentru menținerea circulației în condiții de siguranță pe drumurile naționale și autostrăzile din județ, în perspectiva sezonului rece.

Prefectul a precizat că va monitoriza modul în care instituțiile își îndeplinesc responsabilitățile și va solicita o colaborare permanentă între structurile implicate în intervențiile pe timp de iarnă.

„În calitate de prefect, voi urmări îndeaproape modul în care se desfășoară aceste pregătiri și voi solicita o coordonare permanentă între toate instituțiile implicate”, a declarat acesta.

Florian Giubega a insistat asupra importanței intervențiilor rapide, mai ales în condițiile în care drumurile naționale și autostrăzile sunt tranzitate zilnic de numeroși șoferi.

„Pentru mine, dincolo de utilaje, cifre și planuri de intervenție, este vorba despre oameni, despre familiile care pleacă la drum și despre fiecare persoană care trebuie să ajungă în siguranță la destinație”, a mai transmis prefectul.

Acesta a apreciat activitatea echipelor din teren și le-a mulțumit angajaților care se ocupă de întreținerea infrastructurii rutiere.

Mesajul prefectului nu este însoțit însă de un bilanț al pregătirilor. Nu sunt precizate numărul utilajelor disponibile pentru deszăpezire, cantitățile de materiale antiderapante din depozite sau eventualele probleme identificate în timpul vizitelor.

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▶ Vezi pagina acestui video: Prefectul Sibiului a verificat pregătirile de iarnă pe drumurile naționale și autostrăzi: „Nu vreau să așteptăm prima ninsoare” — VIDEO

Ninsorile au început deja pe mai multe drumuri din centrul țării

Verificările anunțate de prefect au loc în contextul în care condițiile de iarnă au început să își facă simțită prezența pe mai multe drumuri naționale.

Sâmbătă, 14 noiembrie, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat intervenții cu peste 50 de utilaje de deszăpezire pe sectoarele afectate de ninsori.

Printre drumurile vizate se numără DN1 și DN73, în zona Predeal, DN73 la Fundata, DN7C – Transfăgărășan, DN10 la Teliu și DN11 în Pasul Oituz. La momentul informării, drumarii au precizat că nu existau blocaje în trafic.

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Pregătirile pentru sezonul rece au început încă din luna octombrie. DRDP Brașov a anunțat atunci montarea panourilor parazăpadă pe sectoarele de drumuri naționale expuse viscolului, pentru a limita formarea troienelor pe carosabil.

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Și municipiul Sibiu și-a stabilit planul de deszăpezire

Separat de pregătirile pentru drumurile naționale și autostrăzi, administrația municipiului Sibiu a stabilit măsurile pentru intervențiile pe străzile orașului și pe drumul spre Păltiniș.

Potrivit planului prezentat la sfârșitul lunii octombrie, operatorul Soma are prevăzute 14 autospeciale dotate cu plug și sărăriță, cinci utilaje pentru îndepărtarea mecanizată a zăpezii și cinci dispersoare manuale.

Necesarul estimat pentru sezonul rece include aproximativ 3.886 de tone de sare, alături de alte materiale folosite pentru combaterea poleiului. Aceste cantități sunt aferente planului municipal, nu secțiilor de drumuri naționale și autostrăzi vizitate de prefect.

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Prefectul Florian Giubega a anunțat că va continua să urmărească pregătirile pentru sezonul rece, insistând asupra colaborării dintre instituții și a capacității acestora de a interveni atunci când condițiile meteorologice o impun.

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