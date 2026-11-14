Pe scurt: Diabetul poate evolua ani întregi fără simptome. Odată cu iluminarea clădirii din Piața Mare, municipalitatea transmite recomandări medicale despre prevenție, analize și factorii de risc.

Clădirea Primăriei Sibiu din Piața Mare va fi iluminată în albastru sâmbătă, 14 noiembrie 2026, cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului. Acțiunea are loc la invitația Asociației Lions Brukenthal Sibiu, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.

Municipalitatea participă și în acest an la campania de conștientizare dedicată luptei împotriva diabetului zaharat. Iluminarea clădirii urmărește să atragă atenția asupra prevenției, depistării la timp și reducerii factorilor de risc asociați acestei afecțiuni.

Diabetul zaharat este o boală cronică, caracterizată prin creșterea nivelului de glucoză din sânge. Aceasta apare fie din cauza secreției insuficiente de insulină, fie din cauza rezistenței organismului la acțiunea insulinei. Nediagnosticată la timp și netratată corespunzător, boala poate provoca numeroase complicații, afectând inima, rinichii, ochii, nervii și vasele de sânge.

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Afecțiunea poate evolua ani la rând fără simptome. Forma cea mai frecventă, diabetul de tip 2, poate fi prevenită sau apariția sa poate fi amânată.

Ora de Sibiu a scris în noiembrie 2026 despre faptul că aproape una din două persoane cu diabet din lume nu știe că are boala, potrivit datelor Federației Internaționale de Diabet, preluate de medicul diabetolog al SCJU Sibiu.

Mișcarea, alimentația și somnul pot contribui la prevenirea diabetului

Primăria a transmis și recomandări primite de la un medic specialist în diabet zaharat și boli de nutriție. Acestea includ adoptarea unui stil de viață sănătos și consecvent, gestionarea stresului, practicarea mișcării și controlul greutății.

Pentru activitatea fizică, recomandarea este de cel puțin 150 de minute pe săptămână de exercițiu moderat sau 75 de minute de activitate intensă.

Alimentația recomandată include legume, fructe, cereale integrale, alimente cu indice glicemic scăzut, proteine slabe și grăsimi sănătoase. Printre sursele de proteine enumerate se află peștele, carnea albă, lactatele cu un conținut redus de grăsimi și ouăle, iar între sursele de grăsimi sănătoase sunt uleiul de măsline, avocado, nucile și semințele.

Medicul recomandă limitarea zahărului adăugat, a produselor de patiserie și cofetărie și a alimentelor ultraprocesate. Pâinea albă poate fi înlocuită cu pâine integrală, neagră sau de secară, iar orezul alb cu orez brun sau sălbatic. Lista mai cuprinde un somn de calitate, de 7–9 ore pe noapte, și monitorizarea medicală periodică.

Analizele de sânge ajută la depistare, chiar și în lipsa simptomelor

Depistarea precoce a diabetului se poate face prin analize de sânge, precum glicemia și hemoglobina glicată, sau prin alte analize suplimentare, la recomandarea medicului.

Printre factorii de risc enumerați se află vârsta, obezitatea și moștenirea familială. Stilul de viață are, de asemenea, un rol: sedentarismul, alimentația bogată în zahăr, făinoase rafinate și alimente ultraprocesate, fumatul, somnul insuficient și stresul cronic sunt incluse în lista transmisă de municipalitate.

Riscul este asociat și cu anumite probleme de sănătate: tensiunea arterială crescută, colesterolul și trigliceridele mari, bolile cardiovasculare și valorile glicemiei aflate anterior la limită.

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