Pe scurt: Doi participanți au fost ridicați de jandarmi, iar Ministerul de Interne a făcut apel la calm după mesaje online care îndemnau la violență. George Simion le-a spus manifestanților că AUR a răspuns „unei chemări”.

O parte dintre manifestanții AUR aflați în Parcul Izvor din București s-au deplasat sâmbătă, 14 noiembrie 2026, spre Arestul Central, unde este închis fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, potrivit AGERPRES. Actualizarea transmisă la ora 16.06 anunță și extinderea restricțiilor de circulație auto.

Arestul Central al Capitalei este amplasat în zona Bulevardului Unirii, relativ aproape de Parcul Izvor. În parc s-au adunat câteva mii de oameni pentru a-l susține pe Georgescu, la o manifestație organizată fără autorizație.

Președintele AUR, George Simion, a mers printre participanți. De pe scena amenajată în parc, acesta le-a spus miilor de oameni că manifestația nu este „mitingul AUR”, ci că partidul a răspuns „unei chemări”, conform actualizării de la ora 15.31.

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Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre susținătorii lui Georgescu adunați în fața sediului DIICOT, după ce acesta fusese ridicat din trafic și dus la percheziții. Participanții scandau „Libertate pentru Călin”.

Doi bărbați au fost ridicați de jandarmi, iar MAI a făcut apel la calm

La ora 14.24, agenția a relatat că doi bărbați au fost ridicați de jandarmi, după ce s-au manifestat violent și au jignit forțele de ordine la protestul din zona Izvor. Unei alte persoane i s-a făcut rău.

Ministerul Afacerilor Interne a făcut un apel la calm, după apariția în spațiul online a unor îndemnuri la violență și la confruntări cu forțele de ordine, în contextul manifestației. Apelul a fost prezentat în actualizarea de la ora 13.45.

Printre mesajele distribuite online și menționate de minister se numără: „Pe 14 noiembrie 2026 se sună adunarea la București, obligatoriu prezență și mască. Trădătorii trebuie să plece, libertate pentru Georgescu” și „După Franța urmează România. Pregătiți-vă! Toți pentru unu (Călin Georgescu) și unu pentru toți”.

La ora 13.19, în Parcul Izvor se aflau câteva mii de persoane. Participanții scandau „Căline, Căline, poporul e cu tine” și „Călin Georgescu este președinte”.

La începutul săptămânii, Jandarmeria Română semnalase „riscuri concrete” în cazul manifestației. Tot sâmbătă, 14 noiembrie 2026, este programat meciul de fotbal România – Polonia, iar aproximativ 3.000 de suporteri polonezi sunt așteptați în centrul Bucureștiului.

Circulația a fost restricționată în zona Parcului Izvor

Autoritățile au impus restricții de circulație în zona Parcului Izvor, unde se desfășoară protestul pentru susținerea lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024. Măsura a fost anunțată în actualizarea de la ora 12.50.

„Având în vedere adunarea publică aflată în desfășurare în zona Parcului Izvor, Brigada Rutieră a Capitalei a dispus măsurile necesare pentru asigurarea fluenței traficului rutier și prevenirea producerii unor evenimente rutiere”, a anunțat Brigada Rutieră.

Înaintea adunării din parc, câteva zeci de persoane, simpatizanți ai lui Călin Georgescu și membri AUR, s-au strâns în fața Primăriei Capitalei. La ora 10.49, aceștia își exprimau nemulțumirea față de decizia PMB de a nu autoriza protestul programat câteva ore mai târziu în Parcul Izvor.

Protestatarii din fața Primăriei scandau „Ciucule, nu uita, Primăria nu-i a ta” și „Călin Georgescu este președinte”.

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