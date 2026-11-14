ACS Mediaș 2022 a cedat sâmbătă pe Stadionul „Gaz Metan”, 0-2 cu Corona Brașov, în derby-ul etapei a 13-a din Liga 3.
După trei ani de așteptare, echipa medieșeană a revenit pe Stadionul „Gaz Metan”, chiar la derby-ul cu Corona Brașov, principala favorită la promovare.
Veniți după o serie de 8 victorii consecutive, medieșenii au fost mai activi în prima repriză, dar la pauză a fost 0-0.
În minutul 49, Corona a deschis scorul după reușita lui Bogdan Roșu, apoi a controlat ostilitățile. Dacă în multe meciuri formația lui Cosmin Vâtcă a întors scorul în repriza secundă, de această dată nu a mai reușit.
În prelungiri, Corona a mai marcat o dată prin Dan Vasile și s-a impus cu 2-0.
După doar o săptămână, ACS Mediaș 2022 a pierdut fotoliul de lider al seriei în dauna Coronei.
Problema medieșenilor este că brașovenii i-au învins în acest sezon de două ori în duelurile directe, 6 puncte care vor cântări enorm în play-off.
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