Viitorii miri care își doresc o nuntă de poveste au întâlnirea perfectă în acest weekend! Wedding Expo Sibiu 2026 – Ediția de toamnă revine în perioada 14–15 noiembrie, la Redal Expo Sibiu, cu peste 60 de expozanți pregătiți să le ofere inspirație, idei și soluții pentru organizarea celui mai important eveniment din viața lor.

Timp de două zile, târgul de nunți aduce sub același acoperiș furnizori de servicii și produse dedicate evenimentelor speciale. Vizitatorii au ocazia să descopere cele mai noi tendințe, să compare ofertele și să găsească partenerii potriviți pentru nunta pe care și-o doresc.

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▶ Vezi pagina acestui video: Rochii spectaculoase, decoruri îndrăznețe, candy bar-uri și oferte speciale. Ce găsesc mirii la Wedding Expo Sibiu 2026 — VIDEO

Rochii de mireasă și costume de ceremonie cu personalitate

Printre expozanți se numără și designeri care propun creații vestimentare personalizate, cu atenție deosebită la detalii și accesorii spectaculoase.

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Aless Drăgoiu, designer din Deva, a venit la Sibiu cu o colecție de rochii de mireasă și costume de ceremonie realizate integral în propriul atelier. Creațiile sale se remarcă prin accesorizarea cu cristale și mărgele, fiind dedicate celor care își doresc ținute diferite de modelele clasice.

Pentru sezonul 2027, designerul observă o orientare a mireselor către rochii lejere, realizate din materiale fluide, ușoare și diafane. Strălucirea rămâne prezentă, însă într-o variantă mai discretă, prin microcristale și micropaiete.

Nici mirii nu mai aleg neapărat costume simple. La capitolul vestimentație masculină, sunt căutate costumele negre accesorizate cu cristale, dar și sacourile albe decorate cu microcristale negre. „La mine, în atelier, vor găsi doar costume accesorizate. Nu am costume simple, merg doar pe modele mai deosebite”, a explicat Alex Drăgoiu.

În ceea ce privește prețurile, costumele de ceremonie pornesc de la aproximativ 3.000 de lei și ajung la 3.500 de lei, în funcție de model și de accesorizare. Rochiile de mireasă au un preț mediu de aproximativ 5.000 de lei, comenzile pornind de la 4.000 de lei.

Muzică live, saxofon și atmosferă de petrecere

Muzica este un alt element important în organizarea unei nunți, iar oferta prezentată la târg include atât momente artistice pentru ceremonie, cât și programe dedicate petrecerii.

Mădălina Gherman, reprezentanta Duo Bellcanto, le propune viitorilor miri un program muzical de 50 de minute, care poate fi organizat acasă la miri, la primirea invitaților sau în cadrul cununiei în aer liber.

Tariful pentru un program de 50 de minute este de 2.000 de lei, iar costul crește în funcție de numărul de programe solicitate.

O altă propunere pentru cei care își doresc o petrecere dinamică vine din partea DJ Alin Krausz și Saxon Mike. Pachetul lor combină muzica ambientală interpretată live la saxofon, pentru o atmosferă aparte pe ringul de dans.

Oferta include sonorizare, lumini, gheață carbonică și alte servicii necesare desfășurării evenimentului. În cadrul târgului, cei care contractează pachetul complet beneficiază de o reducere de 10%, în timp ce tarifele de bază au fost menținute la nivelul anului trecut.

Decoruri îndrăznețe și aranjamente florale personalizate

Printre expozanții de la Wedding Expo Sibiu se numără și Anca, de la „Departe de zgomotul lumii”, din Săcădate, care a venit cu un decor inspirat de atmosfera sezonului de toamnă. Catifeaua, nuanțele de verde oliv și grena, florile roșii și elementele decorative inspirate din natură au fost integrate într-un aranjament special, cu struguri și detalii surpriză.

„În sezonul acesta am fost inspirată de catifea. Îmi place foarte mult textura acesteia, cum cade, cum se așază și am combinat verdele oliv cu grena și l-am accesorizat cu florile roșii și câteva elemente surpriză. Pentru că tot așa vine sezonul de toamnă, am adăugat și niște struguri în acest decor”, a povestit Anca.

Aceasta spune că pune accent pe decorurile personalizate și pe atenția acordată fiecărui detaliu, astfel încât amenajarea să reflecte personalitatea mirilor.

„Îmi plac mult decorurile personalizate, îmi plac decorurile care oferă foarte multă atenție la detalii și mă bucur atunci când mirii îmi oferă tot felul de provocări, ca să pot să le ofer un aranjament cât mai armonios, care să-i reprezinte”, a explicat expozanta.

În ceea ce privește tendințele, Anca îi încurajează pe viitorii miri să renunțe la combinațiile clasice și să fie mai îndrăzneți în alegerea culorilor.

„Anul acesta se poartă foarte mult Renault și derapajele și cred că trebuie să fim îndrăzneți, să ne jucăm cu culorile, ca să ieșim un pic din tiparele clasice”, a declarat aceasta.

Pentru realizarea decorurilor, Anca lucrează atât cu flori naturale, alese fir cu fir, cât și cu flori artificiale premium, oferind variante adaptate bugetului fiecărui cuplu.

Fum greu, artificii și oglindă magică, pentru momente spectaculoase

Distracția și efectele speciale nu lipsesc din oferta expozanților. Vizitatorii pot descoperi pachete care includ fum greu, baloane, artificii, oglindă magică și alte elemente menite să transforme momentele importante ale nunții în amintiri spectaculoase.

Unul dintre furnizorii prezenți la târg oferă o reducere de 10% pentru toate pachetele contractate pe durata evenimentului.

Reprezentanții spun că au păstrat tarifele și discounturile de anul trecut, fără majorări până în prezent, și îi încurajează pe viitorii miri să profite de ofertele disponibile în cadrul târgului.

Candy bar-uri, prăjituri și mărturii pentru invitați

Zona dedicată deserturilor vine cu o ofertă variată, de la candy bar-uri și prăjituri tradiționale, până la deserturi moderne, sărățele, mărturii și fântâni de ciocolată.

Unul dintre expozanți a pregătit un pachet complet care include candy bar, sărățele, mărturii, machete de tort și fructe, dar și fântână de ciocolată. Reprezentanții spun că au încercat să limiteze majorările de preț, ținând cont de rata inflației, și că ofertele sunt adaptate bugetelor fiecărui cuplu.

Accentul este pus și pe degustare, astfel încât viitorii miri să poată descoperi produsele înainte de a lua o decizie.

La rândul său, o altă cofetărie a adus la târg o selecție de deserturi tradiționale din zona Mărginimii Sibiului, alături de variante moderne, precum tarte cu fructe, croissante și eclere.

Reprezentanții spun că produsele expuse reprezintă doar o mică parte din oferta disponibilă, iar viitorii miri pot solicita ulterior propuneri personalizate pentru candy bar-ul evenimentului. În ceea ce privește tarifele, acestea au fost stabilite astfel încât să ofere un echilibru între bugetul mirilor și calitatea produselor.

Printre expozanții de la Wedding Expo Sibiu se numără și Maria Victoria, de la Paradisul Dulciurilor, care a pregătit pentru viitorii miri o selecție de deserturi tradiționale și moderne, potrivite pentru candy bar-urile de nuntă.

Oferta include prăjituri inspirate din gastronomia zonei Mărginimii Sibiului, dar și deserturi precum tarte cu fructe, croissante și eclere. „Am pregătit cele mai spectaculoase dulciuri și cele mai bune produse pentru a le prezenta viitorilor miri. Avem atât prăjituri tradiționale, în stilul din Mărginimea Sibiului, cât și variante mai moderne. De exemplu, avem tarte cu fructe, un desert mai fresh și potrivit pentru toate gusturile, croissante și eclere”, a declarat Maria Victoria.

Reprezentanta Paradisului Dulciurilor spune că produsele expuse la târg reprezintă doar o mică parte din oferta cofetăriei, viitorii miri având la dispoziție mai multe variante și posibilitatea de a solicita oferte personalizate.

„Este doar 20% din produsele pe care le avem expuse aici, în cadrul târgului. Vă stăm la dispoziție cu mai multe oferte, cu mai multe produse și variante, pentru a vă pregăti cele mai frumoase candy bar-uri și cele mai dulci momente din cadrul nunților voastre”, a adăugat aceasta.

În ceea ce privește prețurile, Maria Victoria spune că a încercat să găsească o variantă echilibrată, astfel încât serviciile să fie accesibile mirilor, fără a face compromisuri în privința calității. „Am încercat să fac prețurile la un nivel de mijloc, să îi ajut atât pe miri, cât și pe noi. Nu pot să spun că am crescut prețurile foarte mult”, a precizat reprezentanta Paradisului Dulciurilor.

Bufet boieresc, cu preparate din carmangerie proprie

Oferta gastronomică de la Wedding Expo Sibiu este completată de Bufetul Boieresc, prezentat la târg de Ionuț. Acesta le propune viitorilor miri un bufet cu o varietate de preparate din carne, realizate într-o carmangerie proprie, folosind materie primă de calitate. „Bufetul boieresc constă în mai multe produse, de toate felurile de carmangerie, făcute într-o carmangerie proprie, cu materie primă de cea mai bună calitate”, a explicat Ionuț.

În ceea ce privește tarifele, oferta este personalizată în funcție de cerințele fiecărui cuplu, de dimensiunea bufetului și de produsele alese. „Avem oferte în funcție de orice fel de cerință. Prețurile pot să difere de la o nevoie la alta sau în funcție de mărimea bufetului”, a precizat reprezentantul Bufetului Boieresc.

Viitoarele mirese, în căutarea rochiei perfecte

Târgul este și o ocazie pentru viitoarele mirese de a proba rochii, de a descoperi modele diferite și de a-și contura mai clar preferințele.

Adelina, una dintre vizitatoarele prezente la eveniment, a povestit că este încântată de varietatea ofertelor și că a început deja să probeze mai multe modele.

Pentru ea, alegerea rochiei este un moment special, iar bugetul nu reprezintă neapărat criteriul principal. „Eu consider că o dată în viață ești mireasă și trebuie să plătești cât va fi”, a spus aceasta.

Ce mai pot descoperi vizitatorii la Wedding Expo Sibiu 2026?

Pe lângă serviciile și produsele prezentate de expozanții intervievați, cei care trec pragul târgului pot descoperi o gamă variată de oferte dedicate organizării unei nunți:

Rochii de mireasă și costume de ceremonie;

Verighete și bijuterii;

Locații de evenimente;

Flori și aranjamente florale;

Servicii foto-video;

Muzică și divertisment;

Candy bar-uri și servicii de catering;

Efecte speciale și servicii pentru momentele artistice;

Alte produse și servicii indispensabile organizării unei nunți reușite.

Wedding Expo Sibiu 2026 – Ediția de toamnă se desfășoară în perioada 14–15 noiembrie, la Redal Expo Sibiu, și le oferă viitorilor miri ocazia de a găsi într-un singur loc inspirația, furnizorii și ofertele de care au nevoie pentru a-și transforma nunta într-un eveniment memorabil.

Evenimentul va putea fi vizitat sâmbătă, 14 noiembrie 2026, în intervalul orar 10:00–20:00, iar duminică, 15 noiembrie, porțile vor fi deschise între orele 10:00 și 18:00.

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