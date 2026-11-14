Piața Mare se luminează deasupra căsuțelor, roata panoramică își schimbă culorile, iar în jurul bradului oamenii se opresc cu telefoanele ridicate. Sibiul a intrat în atmosfera Crăciunului. Târgul pare mai bine așezat anul acesta, cu bradul mai spre centrul pieței, iar imaginile din dronă arată întregul decor în care vizitatorii își pot petrece primul weekend al ediției.

Vineri seara, pe 13 noiembrie, ultimele secunde ale numărătorii inverse au adunat privirile spre brad. „3, 2, 1” și luminile s-au aprins, în fața unei Piețe Mari pline. După momentul deschiderii, mulțimea a rămas la fotografii și la plimbare printre căsuțe. Pentru cei care nu au ajuns în prima seară, târgul abia începe: rămâne în Piața Mare până pe 3 ianuarie 2027.

Organizatorii speră ca noua ediție să aducă cel puțin tot atâția vizitatori ca anul trecut, când au estimat 600.000 de persoane pe întreaga durată a târgului. „Eu sunt încrezător că vom reuși să atingem cel puțin acest număr. Sperăm să-l și creștem”, spune reprezentantul organizatorilor intervievat în piață.

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▶ Vezi pagina acestui video: Sibiul a aprins Crăciunul: târgul văzut din dronă și ce te așteaptă la căsuțe în weekend — VIDEO

Bradul, mai spre centru, schimbă imaginea târgului

Privit de sus, târgul își arată cel mai bine noua așezare. Bradul și plasa de lumini atrag privirea spre mijlocul pieței, cu patinoarul, roata panoramică și rândurile de căsuțe în jur. La nivelul aleilor, fiecare oprire înseamnă altceva: o fotografie, o privire la decorațiuni sau ceva bun de încercat.

Schimbarea se vede și în reacțiile vizitatorilor. „Îmi place că anul ăsta au pus bradul în mijloc și e mult mai colorat”, spune un vizitator. Nu este singura noutate despre care vorbesc organizatorii: intrarea realizată din lemn istoric și locurile de popas amenajate cu o gondolă, o sanie și bușteni sunt gândite și pentru cei care cunosc deja târgul și vor să descopere ceva diferit.

Pentru vizitatorii veniți din București, deschiderea se potrivește cu planul unei ieșiri de weekend. „Ne-am dorit să plecăm din București în weekend și, dacă tot s-a deschis astăzi, am zis că ar fi o alegere foarte bună”, spune unul dintre ei, în seara inaugurării.

Ce găsești la căsuțe: dulciuri, cadouri și vin pentru tot sezonul

O plimbare printre căsuțe se poate transforma repede într-o listă de lucruri de gustat. Sunt cârnați XXL, burgeri, preparate la grătar, gulaș și dulciuri. Două tinere venite din Ialomița încearcă un corn dog cu mozzarella și sosuri. Le plac bradul, luminițele și atmosfera, chiar dacă prima seară vine cu aglomerație. „E puțin aglomerat, dar merită”, spune una dintre ele.

La standul de ciocolată, surpriza stă în forme: mașinuțe, chei, clești, potcoave și piese de șah, alături de produse cu imagini ale Sibiului. Mașinuțele costă 80 de lei, potrivit vânzătoarei, iar pentru unele dintre uneltele dulci prețurile sunt între 30 și 50 de lei.

La o altă căsuță, Lucreția prezintă icoane și obiecte decorative realizate de nepotul ei, unele lucrate manual, altele cu ajutorul tehnologiei 3D. Pentru icoane, prețurile pe care le enumeră sunt de 60, 120 și 250 de lei, în funcție de mărime.

Elena are pregătit vinul pentru sezonul de târg. Întrebată cu ce stoc a venit, răspunde: „Cu patru tone de vin. Sperăm să le și vindem pe toate”. Îl pregătește cu un sirop după o rețetă proprie, scorțișoară, cuișoare și puțin suc de lămâie.

Copiii au și ei oprirea lor: la Liftul Fermecat îi așteaptă Moș Crăciun, care îi îndeamnă să vină cu scrisorile pregătite.

În Piața Mare se întâlnesc povești din mai multe țări

Printre vizitatorii din prima seară sunt turiști aflați pentru prima dată aici, dar și oameni care revin. Un vizitator din Sri Lanka povestește că este a cincea oară când ajunge la Târgul de Crăciun din Sibiu.

O vizitatoare din Germania este în oraș pentru a-și vedea prietenii, unul dintre ei fiind aici cu studiile. O turistă din Italia vizitează zona împreună cu prietenii și descrie târgul ca fiind frumos și primitor.

O vizitatoare din Țările de Jos a venit cu șase studenți pentru activități de voluntariat într-un cămin de vârstnici. În seara deschiderii, grupul se oprește în Piața Mare să vadă luminile și bradul.

Programul pentru primul weekend și până după Anul Nou

Pentru cei care își pregătesc plimbarea de sâmbătă sau duminică, programul este 10:00–22:00, iar intrarea este liberă. De luni până vineri, târgul este deschis între 11:00 și 22:00, potrivit programului publicat de organizatori.

Ediția a 19-a a Târgului de Crăciun din Sibiu continuă până la 3 ianuarie 2027. Căsuțele și decorul de sărbătoare îi așteaptă, așadar, și pe cei care lasă vizita pentru următoarele săptămâni.

Galerie foto: prima seară la Târgul de Crăciun din Sibiu

Târgul de Crăciun din Sibiu, cu bradul luminat, patinoarul și roata panoramică. Foto: Ora de Sibiu. Piața Mare și centrul Sibiului, fotografiate din dronă în seara deschiderii Târgului de Crăciun. Foto: Ora de Sibiu. Bradul, patinoarul și roata panoramică, văzute din dronă. Foto: Ora de Sibiu. Vedere de sus a Târgului de Crăciun din Piața Mare. Foto: Ora de Sibiu. Panoramă aeriană a Târgului de Crăciun și a căsuțelor din Piața Mare. Foto: Ora de Sibiu. Roata panoramică și decorațiunile luminoase din Piața Mare. Captură video. Căsuță cu dulciuri la Târgul de Crăciun din Sibiu. Captură video. Preparate calde la una dintre căsuțele târgului. Captură video. Interior împodobit cu decorațiuni de Crăciun. Captură video. Vizitatori adunați lângă bradul luminat, în seara deschiderii. Captură video. Vizitatori pe aleile dintre căsuțele decorate ale târgului. Captură video. Intrarea în Târgul de Crăciun din Sibiu, împodobită cu lumini. Captură video. Bradul și plasa de lumini deasupra patinoarului. Captură video. Căsuțele, bradul și roata panoramică în seara deschiderii. Captură video.

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