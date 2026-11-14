Sibiul o proclamă sfântă pe mama lui Andrei Șaguna: procesiune cu moaște pe 29 noiembrie de la Catedrala Mitropolitană. Program.

Arhiepiscopia Sibiului va proclama local, luni, 30 noiembrie, canonizarea Sfintei Anastasia Șaguna, mama Mitropolitului Andrei Șaguna, la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, potrivit programului publicat de Mitropolia Ardealului.

Manifestările fac parte din Zilele Șaguniene 2026 și țin de joi, 26 noiembrie, până marți, 1 decembrie, când Biserica o va prăznui pentru prima dată pe Sfânta Anastasia Șaguna. Programul cuprinde conferințe, lansări de carte, slujbe de priveghere și o procesiune cu moaște pe străzile Sibiului.

Mama canonizată în 2025, fiul în 2011

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea Anastasiei Șaguna (1785–1836) în ședința din 1–2 iulie 2025, odată cu alte 15 femei, între care mucenițe, monahii, soții de domnitori și mame de sfinți. Data ei de cinstire a fost stabilită pe 1 decembrie.

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Fiul ei, Mitropolitul Andrei Șaguna, a fost trecut în rândul sfinților cu 14 ani mai devreme. Sinodul a aprobat canonizarea pe 21 iulie 2011, iar proclamarea solemnă a avut loc la Sibiu, pe 29 octombrie 2011, la Catedrala Mitropolitană, după un program anunțat atunci de Mitropolia Ardealului. Sfântul Ierarh Andrei Șaguna este pomenit pe 30 noiembrie, în aceeași zi cu Sfântul Apostol Andrei, iar moaștele lui se află în Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Șaguna a murit pe 28 iunie 1873 și a fost înmormântat la Rășinari.

Procesiunea cu moaște, duminică seara

Momentul cu cei mai mulți participanți din fiecare an este procesiunea de la Catedrala Mitropolitană. Duminică, 29 noiembrie, de la ora 18:00, începe slujba privegherii în cinstea Sfântului Andrei Șaguna, cu Vecernia Mare și Litie, iar de la ora 19:00 pleacă procesiunea.

Vor fi purtate moaștele Sfântului Andrei Șaguna, veșmântul Sfintei Cuvioase Parascheva, icoana-relicvar a Sfântului Dumitru Stăniloae și icoana-relicvar a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. După cuvântul Mitropolitului Ardealului, ÎPS Laurențiu Streza, slujba continuă cu Utrenia și Ceasul I.

Mitropolia nu a anunțat traseul pentru acest an. Anul trecut, procesiunea cu moaștele Sfântului Andrei Șaguna a strâns sute de credincioși în centrul Sibiului.

Programul complet

Joi, 26 noiembrie

ora 10:00 – conferința „Femeia creștină, între tradiția Bisericii și provocările de azi”, organizată de Protopopiatul Sibiu, în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Sunt prezentate volumele „Români de seamă din Viena de altădată (1863-1918)” și „Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei”. Printre invitați: pr. prof. Nicolae Dura, de la Viena, Emil Hurezeanu și arhid. Mircea-Gheorghe Abrudan.

ora 12:00 – întâmpinarea icoanei-relicvar a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, la Catedrala Mitropolitană; de la ora 18:00, slujba privegherii în cinstea ei.

ora 19:00 – conferința „Sfânta Anastasia Șaguna – icoană a mamei creștine și mărturisitoare a Ortodoxiei”, susținută de arhid. Mircea-Gheorghe Abrudan, cercetător la Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu”. Sunt lansate două volume apărute în 2026 la Editura Andreiana, inclusiv „Viața Sfintei Anastasia Șaguna povestită copiilor”, prezentat de pr. Cristian-Ștefan Muntean.

Vineri, 27 noiembrie

ora 18:00 – slujba privegherii în cinstea Sfântului Arsenie de la Prislop, la Catedrala Mitropolitană.

Sâmbătă, 28 noiembrie

ora 18:00 – slujba privegherii în cinstea Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus.

Duminică, 29 noiembrie

ora 18:00 – Vecernia Mare cu Litie, în cinstea Sfântului Andrei Șaguna.

ora 19:00 – procesiunea cu moaște, urmată de Utrenie și Ceasul I.

Luni, 30 noiembrie

ora 09:00 – Sfânta Liturghie arhierească, în cadrul căreia are loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Anastasia Șaguna.

ora 18:00 – slujba privegherii în cinstea Sfintei Anastasia.

Marți, 1 decembrie

ora 07:30 – Acatistul Sfintei Anastasia Șaguna și Ceasurile III și VI.

ora 09:00 – Sfânta Liturghie arhierească, la prima prăznuire a Sfintei Anastasia Șaguna.

ora 11:30 – Te Deum de Ziua Națională a României.

Toate slujbele au loc la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, iar conferințele, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna”.

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