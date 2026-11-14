Pe scurt: Un șofer de 37 de ani, originar din Zimbabwe, a fost sancționat după o depășire neregulamentară pe A1 Deva–Nădlac. Polițiștii au descoperit și că tahograful autoutilitarei nu funcționa, iar ansamblul rutier a fost imobilizat.

Un șofer de 37 de ani, originar din Zimbabwe, a fost amendat cu 5.297,50 de lei și a rămas fără permis pentru 60 de zile, după ce polițiștii l-au surprins efectuând o depășire neregulamentară pe Autostrada A1, tronsonul Deva–Nădlac. Incidentul a avut loc pe 7 noiembrie 2026, potrivit Libertatea, care citează Agerpres.

În urma verificărilor făcute după oprirea în trafic, polițiștii au constatat că tahograful autoutilitarei nu funcționa. Aparatul este folosit pentru înregistrarea unor date privind deplasarea vehiculului și activitatea șoferului, inclusiv timpii de conducere și de odihnă.

Pe lângă amendă și suspendarea permisului pentru 60 de zile, polițiștii au dispus imobilizarea ansamblului rutier. Măsura se menține până la remedierea defecțiunilor și conformarea cu reglementările în vigoare.

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Bilanțul controalelor prezentat în aceeași relatare cuprinde 1.825 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 222 de amenzi au fost aplicate pentru depășirea limitei legale de viteză, iar alte 227 pentru nefolosirea centurii de siguranță.

Nerespectarea reglementărilor privind tahografele a dus la aplicarea a 318 amenzi. Materialul nu precizează intervalul exact în care au fost desfășurate controalele incluse în acest bilanț.

Ora de Sibiu a scris, în august 2026, despre o altă acțiune de control pe A1, lângă Sibiu, în timpul căreia un șofer a fost prins cu 201 km/h. Polițiștii au aplicat atunci 100 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 52.679 de lei.

În bilanțul prezentat alături de cazul șoferului din Zimbabwe figurează și 67 de permise de conducere reținute, dintre care 15 pentru viteză excesivă. Totodată, polițiștii au retras 163 de certificate de înmatriculare.

Au fost constatate și șapte infracțiuni. Alte amenzi au vizat abateri precum staționarea pe banda de urgență sau defecțiunile tehnice ale vehiculelor.

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