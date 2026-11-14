FAA a început să reia treptat decolările din SUA, în jurul orei 18:00, ora Coastei de Est (01:00, ora României), după o oprire națională de circa două ore.

Zborurile pot pleca pe măsură ce facilitățile de trafic pe rute își revin, prin coordonare cu sistemul de control al traficului aerian, a transmis FAA, potrivit CNBC. Agenția a spus că ridică restricțiile gradual și reia operațiunile normale pe măsură ce sistemele revin, dar întârzieri și anulări sunt așteptate în continuare la nivel național, relatează Fox News.

Unele zboruri spre destinații de peste ocean au primit autorizație de decolare, între ele cursele spre Germania și Praga, potrivit Fox News. Problemele au vizat comunicațiile și radarele, arată un mesaj intern al Alaska Airlines văzut de CNBC.

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Cum a început

FAA a oprit vineri la sol toate zborurile care urmau să decoleze din SUA, după o problemă de comunicații la centrele de control al traficului aerian.

Administrația Federală a Aviației a emis ordinul vineri după-amiază, ora estică a SUA, invocând circumstanțe extraordinare și motive de siguranță. Avioanele aflate deja în aer pot ateriza, iar cursele internaționale spre SUA vor fi gestionate de la caz la caz. La momentul primei relatări, FAA nu anunțase un termen pentru reluarea zborurilor.

Ce spun oficialii

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a anunțat că ordinul vizează toate aeroporturile din țară și că problema afectează centrele de control al traficului aerian pe rute. Tehnicienii FAA investighează cauza.

FAA a vorbit ulterior despre o întrerupere temporară a telecomunicațiilor și a precizat că toate zborurile au fost oprite din precauție, iar toate aeronavele sunt contabilizate.

Casa Albă a transmis că nu există indicii ale unui act rău intenționat, potrivit CBS News. Secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a spus că președintele Donald Trump a fost informat și a vorbit la telefon cu Duffy, relatează CNN. Mullin a mai spus că incidentul este o pană de telecomunicații și că publicul nu are motive de teamă, potrivit Fox News și Yahoo News.

Cât de mari sunt efectele

Aproape 7.000 de zboruri au fost întârziate sau anulate, potrivit estimării publicate de The Guardian. United Airlines a transmis că zborurile aflate deja în aer continuă, dar cele noi nu vor decola cât timp ordinul rămâne în vigoare.

Cu puțin timp înainte de oprirea la nivel național, FAA suspendase traficul și la Chicago, din același motiv, potrivit Reuters.

Ultima oprire a tuturor decolărilor din SUA a avut loc în ianuarie 2023, când un sistem care alertează piloții s-a defectat, iar zborurile au fost blocate sub două ore. Înainte de aceea, o măsură similară fusese luată după atacurile din 11 septembrie 2001.

Congresul a aprobat anul trecut 12,5 miliarde de dolari pentru repararea sistemului de comunicații îmbătrânit al FAA, iar FAA și Casa Albă au cerut vineri Congresului încă 30,1 miliarde de dolari pentru alte probleme, mai arată Reuters.

Ce nu se știe încă

Cauza exactă a defecțiunii nu a fost stabilită oficial, iar FAA nu a spus când vor reveni la normal toate zborurile. Nu se știe nici câte zboruri vor fi anulate în total.

Știrea este în curs de actualizare.

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