Echipa de volei fete CSU Sibiu a reușit a treia victorie consecutivă în Divizia A2, 3-1 cu CS Mara Baia Mare.

Fetele antrenate de Mihai Bulbuc sunt în creștere de formă și au reușit un nou succes, 3-1 (21-25, 25-17, 25-18, 25-17) în Sala Translvania cu Mara Baia Mare. Deși a pierdut primul set, CSU a revenit și a obținut la final o victorie clară, care îi adaugă trei puncte în cont.

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De data aceasta, echipa sibiană s-a bazat mai mult pe jucătoarele U19, deoarece echipa U17 a Champions este în plin turneu.

De remarcat revenirea după accidentări și debutul în Divizia A2 al Karinei Roșianu și al Alessiei Corpodean.

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Mezina echipei, Adela Vasilescu (14 ani), a fost și cea mai bună marcatoare a sibiencelor.”Îmi propun ca în meciurile de senioare să acumulez experiență pentru viitor. Mâine jucăm din nou cu Baia Mare, sperăm într-o nouă victorie. Eu îmi doresc o evoluție mai bună decât în meciul de azi, sper să fiu mai concentrată. Sunt experiențe diferite față de categoriile de juniori și vreau să profit cât mai mult de aceste meciuri”, a spus la final Adela Vasilescu.

Ea joacă la Sibiu alături de sora ei mai mare, Cătălina Vasilescu (17 ani). „Cătălina este suportul meu moral și este foarte important să o am alături pe teren. Asta îmi dă încredere în momentele mai puțin bune ale meciurilor”, a mai declarat Adela.

Pentru CSU au punctat: Adela Vasilescu (18), Irina Lascău (13), Draga Savu (9), Carla Maxim (7), Alexia Savu (6), Cristiana Crețu (3), Alessa Corpodean (3) și Adelina Canciu (3).

Duminică, 15 noiembrie, de la ora 13:30, tot în Sala Transilvania, CSU Sibiu și Mara Baia Mare se întâlnesc din nou, meciul din retur fiind disputat în avans.

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